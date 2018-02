Πυροβολισμοί σε σχολείο στη Φλόριντα – Φόβοι για πολλούς νεκρούς

Σε «κόκκινο συναγερμό» έχει τεθεί η αστυνομία της κομητείας Μπρόουαρντ της Φλόριντα, μετά από πυροβολισμούς σε σχολείο της πόλης Πάρκλαντ.

Τοπικό δίκτυο κάνει λόγο για τουλάχιστον 20 τραυματίες, ενώ ο επικεφαλής της πυροσβεστικής δήλωσε στην εφημερίδα Miami Herald ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός. Αργότερα, ο γερουσιαστής της Φλόριντα Μπιλ Νέλσον δήλωσε στο NBC News ότι υπάρχουν "αρκετοί" νεκροί.

«Πολλοί είναι οι νεκροί», δήλωσε και ο Ρομπέρ Ροάνσι, διευθυντής του σχολείου.

#BREAKING WSVN reports at least 20 people injured in shooting at high school in Parkland. Live coverage: https://t.co/2DY3IfJLhH pic.twitter.com/siMLhac1FI

— WPEC CBS12 News (@CBS12) February 14, 2018