Σε σοκ το Ισραήλ με βίντεο που δείχνει αποστεωμένο Ισραηλινό όμηρο να σκάβει, πιθανώς, τον τάφο του – «Συγκλονισμένος» ο Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε «συγκλονισμένος» από τα τελευταία βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς με ομήρους στη Λωρίδα της Γάζας και συνομίλησε με τις οικογένειες, σε μια χώρα σοκαρισμένη από αυτές τις εικόνες.

Στις τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή, παρατηρείται μια περιορισμένη πρόοδος στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, τη στιγμή που η Χαμάς δηλώνει απερίφραστα πως «δεν πρόκειται να παραδώσει τα όπλα, αν δεν δημιουργηθεί ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος».

Η δημοσιοποίηση από την Πέμπτη από τη Χαμάς και τον Ισλαμικό Τζιχάντ, σύμμαχό της, τριών βίντεο που δείχνουν δύο Ισραηλινούς ομήρους, αποστεωμένους, αναζωπύρωσε στο Ισραήλ τον δημόσιο διάλογο για την αναγκαιότητα να επιτευχθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα μία συμφωνία για την απελευθέρωσή τους.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ στο Τελ Αβίβ ως μια ένδειξη συμπαράστασης στις οικογένειες και για να αξιώσουν την απελευθέρωση των ομήρων, αποτυπώνοντας το συναίσθημα που έχει εκ νέου κατακλύσει τη χώρα.

«Ο πρωθυπουργός εξέφρασε μια βαθιά θλίψη ενώπιον των βιντεοσκοπημένων εικόνων που έδωσε στη δημοσιότητα η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και δήλωσε στις οικογένειες πως οι προσπάθειες για να επιστρέψουν όλοι οι όμηροί μας συνεχίζονται και θα συνεχιστούν χωρίς ανάπαυλα», ανέφεραν οι υπηρεσίες του τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή.

Στα προπαγανδιστικά πλάνα των δύο ισλαμιστικών οργανώσεων, οι δύο όμηροι εμφανίζονται πολύ αδυνατισμένοι και εξαντλημένοι, σε ένα σκηνικό που έχει στηθεί προκειμένου να γίνει ο παραλληλισμός με την τωρινή ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, που απειλείται από «γενικευμένο λιμό» σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Η εικόνα ενός ομήρου να σκάβει ο ίδιος με ένα φτυάρι το έδαφος μέσα σε ένα τούνελ όπου κρατείται, προσποιούμενος ότι σκάβει τον ίδιο του τον τάφο, έχει προκαλέσει σοκ.

A video of Hamas forcing a tortured and starving Israeli hostage Evyatar David to dig his own grave.

Where’s the condemnation from the Palestine flag wavers?….Release the hostages…🥰

