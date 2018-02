Συνέλαβαν σωσία του Κιμ Γιονγκ Ουν σε γήπεδο της Νότιας Κορέας

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε σήμερα σε γήπεδο της Πιοντσάνγκ στη Νότια Κορέα, όπου διεξήχθη ένας ιστορικός αγώνας χόκεϊ, ανάμεσα στην ενοποιημένη ομάδα γυναικών της Βόρειας και της Νότιας Κορέας και την Ιαπωνία.

Ξαφνικά, μπροστά ακριβώς από τις μαζορετές της Κορέας εμφανίστηκε... ο Κιμ Γιονγκ Ουν, που άρχισε να χαιρετά το πλήθος και να πανηγυρίζει για το γκολ που πέτυχε η κορεατική ομάδα.

Σε δευτερόλεπτα εμφανίστηκε οι υπηρεσίες ασφαλείας του γηπέδου. Οι άνδρες της νοτιοκορεατικής αστυνομίας «συνόδευσαν» τον σωσία του βορειοκορεάτη ηγέτη σε ένα ειδικό δωμάτιο του γηπέδου και τον υπέβαλλαν σε εξονυχιστική ανάκριση για το ποιος είναι.

«Γεννήθηκα με αυτό το πρόσωπο και ζω με αυτό. Ήθελα απλά να δω τον αγώνα, ποιο ήταν το πρόβλημα;» φαίνεται να είπε ο άνδρας, που δήλωσε ότι είναι ο Howard από την Αυστραλία.

Ο Vincent Bevins, ανταποκριτής της Washington Post ανέβασε τα δύο σχετικά στιγμιότυπα στο Twitter.

At the united Korea vs Japan womens' hockey game, an apparent Kim Jong-un impersonator starts dancing in front of North Korean cheerleaders. Apparent employees of the DPRK push him aside. He's now sitting nearby giving interviews (in English) pic.twitter.com/PeVJYtri5Y

Police have now surrounded and asked the apparent impersonator to come with him, he says his name's Howard, was just cheering and looks like this, and didn't commit any crime. Refuses to go with them. South Korea police apparently unsure what to do pic.twitter.com/pGzvV0ufcq

— Vincent Bevins (@Vinncent) 14 Φεβρουαρίου 2018