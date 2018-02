«Έχω καρκίνο, πολεμάω και φοράω περούκα»

Σε μια προσωπική, συγκλονιστική μαρτυρία προχώρησε Ιταλίδα τηλεοπτική παρουσιάστρια του καναλιού Italia Uno, του ομίλου Μπερλουσκόνι. Το μήνυμα της προβάλλεται από όλα τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης και προκάλεσε την θετική αντίδραση χιλιάδων χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η Νάντια Τόφφα, τριάντα οκτώ ετών, είναι μια από τις κύριες παρουσιάστριες της εκπομπής δημοσιογραφικής έρευνας και σάτιρας Le Iene, (Οι Ύαινες).

Στις 2 του περασμένου Δεκεμβρίου, ενώ βρισκόταν για επαγγελματικές υποχρεώσεις στην Τεργέστη, έχασε τις αισθήσεις της μέσα στο ξενοδοχείο στο οποίο διέμενε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Μετά από δυο μήνες ξεκούρασης, κατά την επιστροφή της στην εκπομπή, χθες βράδυ, θέλησε να αποκαλύψει, σε απευθείας μετάδοση:

«Μου διαγνώσθηκε καρκίνος. Τους δυο μήνες που μας πέρασαν υποβλήθηκα σε θεραπεία, έκανα χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία μετά από επέμβαση. Μου αφαίρεσαν το 100% του καρκίνου αυτού, αλλά έκανα τις προληπτικές θεραπείες, διότι θα μπορούσε να έχει μείνει κάποιο κύτταρο της ασθένειας».

Συγκινημένη, η Νάντια Τόφφα πρόσθεσε: «Θέλησα να κάνω γνωστή την εμπειρία μου αυτή, διότι δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο πρέπει κανείς να ντρέπεται, ούτε και η περούκα αυτή που φοράω».

Τέλος, η Ιταλίδα παρουσιάστρια απευθύνθηκε στους τηλεθεατές της, λέγοντάς τους : «Σας ζητώ να συνεχίσετε να φέρεσθε απόλυτα κανονικά. Να συνεχίσετε να μου κάνετε αστεία όπως πρώτα, όταν θα με συναντάτε στον δρόμο να μου λέτε τα ίδια πράγματα, όπως πριν. Μην μας φέρεστε σαν να είμαστε άρρωστοι, διότι είμαστε πολεμιστές. Όποιος δίνει μάχη κατά του καρκίνου, είναι ο δυναμικότερος και πιο εντάξει άνθρωπος που υπάρχει».

•HO AVUTO UN CANCRO! ORA STO BENISSIMO! NON MI VERGOGNO DI INDOSSARE UNA PARRUCCA! NON TRATTATECI DA MALATI: SIAMO DEI GUERRIERI!•

Grazie Nadia per la lezione di vita che ci hai dato questa sera! ❤️#leiene #leieneshow #nadiatoffa pic.twitter.com/meTqXJBVfS

— {[(MANUEL)]} Ⓜ️ (@Manuel_Real_Off) 12 Φεβρουαρίου 2018