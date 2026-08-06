Ρωσική επίθεση σε πλοίο με ξένη σημαία στα ουκρανικά ύδατα της Μαύρης Θάλασσας – Ένας νεκρός

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Η Μόσχα θέλει να πλήξει τις εξαγωγές της Ουκρανίας

Ρωσική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε πλοίο υπό ξένη σημαία με φορτίο δημητριακών στα ουκρανικά ύδατα της Μαύρης Θάλασσας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα μέλος του πληρώματος και να προκληθεί πυρκαγιά, δήλωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης της Οδησσού Όλεχ Κίπερ.

Η ουκρανική διοίκηση θαλάσσιων λιμένων ανακοίνωσε πως το πλοίο «Mera Queen», με σημαία Γουινέας-Μπισάου, επλήγη αργά χθες, Τετάρτη, το βράδυ.

Εδώ και περισσότερο από ένα μήνα, η Ρωσία εντείνει τις προσπάθειές της να στραγγαλίσει το εμπόριο και τις εξαγωγές της Ουκρανίας εξαπολύοντας σχεδόν καθημερινές επιθέσεις στα λιμάνια της χώρας στη Μαύρη Θάλασσα.