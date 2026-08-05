Ψυχικά άρρωστη η γυναίκα που τραυμάτισε 4 άντρες με ψαλίδι στο Λονδίνο

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Οι αστυνομικοί βρήκαν το αντικείμενο της επίθεσης

Τέσσερις άνδρες δέχτηκαν επίθεση και τραυματίστηκαν σε έναν δρόμο κοντά στην περιοχή Κόβεντ Γκάρντεν του κεντρικού Λονδίνου και η αστυνομία συνέλαβε μια γυναίκα ως ύποπτη για αυτό το περιστατικό που, σύμφωνα με τις αρχές, «οφείλεται σε λόγους ψυχικής υγείας».

Η γυναίκα, που σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης είναι 47 ετών, συνελήφθη για κατοχή επικίνδυνου όπλου και επίθεση και παραμένει υπό κράτηση.

Οι αστυνομικοί βρήκαν στο σημείο ένα ψαλίδι.

Οι τέσσερις άνδρες μεταφέρθηκαν σε ένα κοντινό νοσοκομείο, ανέφερε ένας εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Έντελ, περίπου 250 μέτρα από την πλατεία Κόβεντ Γκάρντεν, που είναι δημοφιλής στους τουρίστες και γνωστή για τους καλλιτέχνες δρόμου που δίνουν εκεί παραστάσεις.