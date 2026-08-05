Πανικός στο Λονδίνο: Γυναίκα μαχαίρωσε 4 άντρες στο Κόβεν Γκάρντεν

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Η 47χρονη συνελήφθη ως ύποπτη για την επίθεση

Τέσσερις άνδρες μαχαιρώθηκαν σήμερα στο Κόβεντ Γκάρντεν, στο κέντρου του Λονδίνου και η αστυνομία έχει συλλάβει μια γυναίκα ως βασική ύποπτη.

Οι τραυματίες δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες από τους διασώστες επί τόπου και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε κοντινό νοσοκομείο. Η κατάστασή τους δεν έχει διευκρινιστεί.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η Υπηρεσία Ασθενοφόρων κλήθηκε να στείλει οχήματα γύρω στις 15.30 (ώρα Ελλάδας) στην οδό Έντελ, κοντά στο Κόβεντ Γκάρντεν. Οι τέσσερις άνδρες, ηλικίας 34, 39, 42 και 52 ετών, φέρουν τραύματα από μαχαίρι, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η γυναίκα που συνελήφθη είναι ηλικίας 47 ετών και θεωρείται ύποπτη για επίθεση και κατοχή επιθετικού όπλου.

Το Κόβεν Γκάρντεν είναι μια περιοχή του Λονδίνου πολύ δημοφιλής στους τουρίστες.