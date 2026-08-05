Συναγερμός στο αεροδρόμιο της Λειψίας: Το drone που εντοπίστηκε κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή

0

Υποψίες για εμπλοκή Ρώσων πρακτόρων

Το drone που εντοπίστηκε κοντά σε αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων της ουκρανικής εταιρείας Antonov Airlines στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε ήταν εξοπλισμένο με εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή, δήλωσαν γερμανικές πηγές ασφαλείας.

Το drone εντοπίστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα και στη συνέχεια εξουδετερώθηκε από την αστυνομία.

Το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε ότι ένα drone εντοπίστηκε κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας κατά την διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Bild», ένα drone εξοπλισμένο με πυροκροτητή βρέθηκε κοντά σε ουκρανικό αεροπλάνο cargo λίγο πριν από τα μεσάνυκτα

Ο νότιος διάδρομος του αεροδρομίου της Λειψίας παραμένει κλειστός, καθώς η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες.

Αεροσκάφος cargo της DHL συγκρούστηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγη ώρα μετά την απογείωση του τη νύχτα από το αεροδρόμιο της Λειψίας με αποτέλεσμα να κατευθυνθεί προς το αεροδρόμιο του Αννόβερου όπου και πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση του περιστατικού. Το αεροπλάνο έφερε στο ρύγχος του σημάδι από την πρόσκρουση.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ορισμένα αεροσκάφη, ανάμεσά τους και ένα επιβατηγό, αναγκάστηκαν να προσγειωθούν σε άλλα αεροδρόμια της περιοχής εξαιτίας της παρουσίας του ιπτάμενου αντικειμένου.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία της Γερμανίας ανακοίνωσε ότι πιθανόν Ρώσοι πράκτορες ευθύνονται για το περιστατικό.

Το αεροδρόμιο της Λειψίας έχει κεντρικό ρόλο στην μεταφορά στρατιωτικού υλικού που προορίζονται κυρίως για τον γερμανικό στρατό και τους νατοϊκούς συμμάχους και χρησιμοποιείται επίσης ως βάση του στόλου της ουκρανικής αεροπορικής εταιρείας μεταφοράς φορτίων Antonov Airlines.

Το αεροδρόμιο στεγάζει επίσης το ευρωπαϊκό κέντρο διαλογής της DHL Express, θυγατρικής της γερμανικής ταχυδρομικής υπηρεσίας Deutsche Post.

Δύο περιστατικά ασφαλείας που αφορούν το αεροδρόμιο της Λειψίας έγιναν γνωστά τους τελευταίους μήνες.

Τον Ιούλιο 2024, δέμα ανεφλέγη στο κέντρο της DHL πριν από την αεροπορική του μεταφορά. Ο επικεφαλής των γερμανικών υπηρεσιών Πληροφοριών είχε τότε κατηγορήσει ανοικτά την Μόσχα για το περιστατικό.

Τον Σεπτέμβριο 2025, κινέζα υπήκοος καταδικάσθηκε για κατασκοπεία επειδή είχε διαβιβάσει προς πρώην συνεργάτη βουλευτή της άκρας δεξιάς πληροφορίες για πτήσεις, φορτία και επιβάτες του αεροδρομίου, κυρίως σε σύνδεση με μεταφορά στρατιωτικού υλικού και προσωπικού «που είχε σχέση με γερμανική εταιρεία όπλων».