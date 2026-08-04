ΕΕ: Αλληλεγγύη στην Ισπανία και έμφαση στην προστασία των εξωτερικών συνόρων

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Οι αποφάσεις μετά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εσωτερικών

Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία, μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, εξέφρασαν οι υπουργοί Εσωτερικών της ΕΕ οι οποίοι συμμετείχαν σήμερα σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη με θέμα τις εξελίξεις στον ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

«Η ΕΕ είναι ενωμένη και έτοιμη να υποστηρίξει την Ισπανία και να προστατεύσει τα εξωτερικά μας σύνορα από την παράνομη μετανάστευση» τονίζεται στην ανακοίνωση του Συμβουλίου με τα βασικά συμπεράσματα της έκτακτης τηλεδιάσκεψης των υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ, η οποία διήρκεσε περίπου δυόμισι ώρες.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι «τα κράτη μέλη και οι συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν εξέφρασαν ενωμένα την έντονη αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία και εξήραν την άμεση και αποτελεσματική αντίδραση των ισπανικών αρχών», εκφράζοντας παράλληλα τη θλίψη τους για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους κατά την προσπάθεια διέλευσης.

Παράλληλα, με βάση την ενημέρωση που παρείχαν η Ισπανία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σημειώνεται ότι «η συντριπτική πλειονότητα των μεταναστών που εισήλθαν παράτυπα στη Θέουτα έχει ήδη επιστραφεί, ενώ δεν καταγράφηκε μετακίνησή τους προς την ηπειρωτική Ισπανία ή άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ».

Επιπλέον, οι υπουργοί υπογράμμισαν ότι «η προστασία των εξωτερικών συνόρων αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη» και συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της καταπολέμησης των δικτύων διακινητών, επιτάχυνσης των επιστροφών, περαιτέρω θωράκισης των εξωτερικών συνόρων και εμβάθυνσης της συνεργασίας με τρίτες χώρες για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Παράλληλα, τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, μέσω καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών και παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να εντοπίζονται έγκαιρα πιθανές μαζικές μεταναστευτικές κινήσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στη βελτίωση του συντονισμού και της επικοινωνίας σε περιόδους κρίσης, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα προσπάθειες παραπληροφόρησης και ξένης χειραγώγησης της πληροφόρησης, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο προεδρεύων του Συμβουλίου, Ιρλανδός υπουργός Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Μετανάστευσης Τζιμ Ο'Κάλαχαν, δήλωσε ότι η ΕΕ παραμένει ενωμένη και έτοιμη να στηρίξει την Ισπανία, τονίζοντας ότι «τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ αποτελούν κοινή ευθύνη και η μετανάστευση απαιτεί κοινή ευρωπαϊκή απάντηση».