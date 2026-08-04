Σχεδόν 160 μετανάστες διασώθηκαν στη διάρκεια απόπειρας τους να διασχίσουν τη Μάγχη

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Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις θαλάσσιας διάσωσης

Γαλλικά και βρετανικά πλοία διέσωσαν 157 μετανάστες αφού το σκάφος τους έπιασε φωτιά στη διάρκεια απόπειρας να διασχίσουν σήμερα τη Μάγχη, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές στο AFP.

«Ένα μικρό σκάφος έπιασε φωτιά στα όρια των γαλλικών και των βρετανικών υδάτων, με αποτέλεσμα οι επιβαίνοντες να πέσουν στη θάλασσα», σήμερα το πρωί, διευκρίνισαν οι αρχές της διοικητικής περιφέρειας του Πα-ντε-Καλαί, στη βόρεια Γαλλία, οι οποίες διευκρίνισαν ότι δεν υπάρχει κανένα θύμα «ως αυτό το στάδιο».

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις θαλάσσιας διάσωσης που έχουν πραγματοποιηθεί από το 2018, όταν άρχισαν οι διελεύσεις της Μάγχης με επισφαλή πλεούμενα.