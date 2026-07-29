Φονικός σεισμός στην Ιαπωνία: Στους 13 οι νεκροί από τα 7,1 Ρίχτερ – Φόβοι για παγιδευμένους σε εμπορικό κέντρο στην Κουμάμοτο

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Τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να επιχειρούν στα συντρίμμια

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός των θυμάτων του πολύ ισχυρού σεισμού 7,1 βαθμών ο οποίος έπληξε χθες Τρίτη το πρωί τη νοτιοδυτική Ιαπωνία αυξήθηκε στους 13 νεκρούς, ανακοίνωσε σήμερα η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι.

«Έχουν επιβεβαιωθεί μεγάλες ζημιές, συμπεριλαμβανομένων θυμάτων, καταρρεύσεων κτιρίων, πυρκαγιών και ζημιών σε δρόμους», είπε η αρχηγός της κυβέρνησης της δεξιάς στον Τύπο.

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται δύο γυναίκες που βρίσκονταν μέσα σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κουμάμοτο, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές, καθώς ένας από τους ορόφους του κατέρρευσε. Οι υπόλοιποι τρεις νεκροί είναι κάτοικοι του νομού Κουμάμοτο, στο νησί Κιούσου, όπως διευκρίνισαν οι αρμόδιες αρχές.

Εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν αγνοούμενοι, που εκφράζονται φόβοι πως έχουν παγιδευτεί, στο εμπορικό κέντρο και σε εργοστάσιο χάρτου.

Τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να επιχειρούν στα συντρίμμια του εμπορικού κέντρου που υπέστη μερική κατάρρευση μετά τον ισχυρό σεισμό. Σύμφωνα με το NHK, τέσσερα άτομα απεγκλωβίστηκαν ζωντανά και κανένα δεν βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ δέκα άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Παράλληλα, επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη και σε εργοστάσιο χαρτιού, όπου κατέρρευσε καμινάδα. Δύο εργαζόμενοι εντοπίστηκαν σε καρδιακή ανακοπή και ακόμη εννέα αγνοούνται.

Εξετάζεται η έκρηξη στο εμπορικό κέντρο

Οι ιαπωνικές αρχές ερευνούν τα αίτια της έκρηξης που σημειώθηκε στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall λίγο μετά τον σεισμό. Κάτοικοι ανέφεραν έντονη μυρωδιά αερίου στην περιοχή, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πιθανή διαρροή από κουζίνες καταστημάτων εστίασης που υπέστησαν ζημιές.

Kumamoto Police on the Aeon Mall explosion: “There appear to be a considerable number of fatalities. It will likely take time to confirm the exact death toll.” pic.twitter.com/fxCAB3fIA0 https://t.co/Y0rPsgLvX6 — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) July 28, 2026

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πελάτες να αποχωρούν με ασφάλεια από το κτίριο με τη βοήθεια του προσωπικού, πριν από την έκρηξη. Σύμφωνα με τις ίδιες εικόνες, η κατάρρευση του δεύτερου ορόφου ακολούθησε το περιστατικό.

Η ισχυρή δόνηση προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε υποδομές, με καταρρεύσεις σε δρόμους και πεζογέφυρα, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση χιλιάδων κατοικιών και φθορές σε μνημεία.

Την ίδια στιγμή, δεκάδες μετασεισμοί έχουν ακολουθήσει τον κύριο σεισμό, με τις αρχές να διατηρούν αυξημένη ετοιμότητα.