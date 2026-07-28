Σεισμός στην Ιαπωνία: Τουλάχιστον 50 τραυματίες από τη δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών – Κατέρρευσαν κτίρια

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Προκλήθηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών που έπληξε σήμερα τη νοτιοδυτική Ιαπωνία, ενώ κάποια κτίρια κατέρρευσαν, προκλήθηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο και χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

«Συνεχίζουμε να εκτιμούμε την έκταση των τραυματισμών και των υλικών ζημιών αλλά έχω ενημερωθεί ότι ήδη υπάρχουν αρκετοί τραυματισμένοι…σε κάποιες περιοχές σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και πυρκαγιές, δρόμοι και γέφυρες υπέστησαν ζημιές και κτίρια κατέρρευσαν», δήλωσε η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο γραφείο της στο Τόκιο. «Πάνω απ’ όλα ζητώ από όλους να λάβουν μέτρα για να προστατευτούν, όπως το να αναζητήσουν ασφαλή τοποθεσία».

Ένα νοσοκομείο ανέφερε ότι δέχθηκε περισσότερους από 50 τραυματίες, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK. Πάνω από 10 σπίτια έχουν καταρρεύσει και κάποιοι κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί στο εσωτερικό τεσσάρων εξ αυτών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Αρκετοί άνθρωποι που επέβαιναν σε τρένο υψηλής ταχύτητας την ώρα του σεισμού επίσης τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την εφημερίδα Nikkei.

«Πολλοί άνθρωποι» έχουν παγιδευτεί στο εσωτερικό εμπορικού κέντρου που υπέστη ζημιές από τον ισχυρό σεισμό στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, μετά την κατάρρευση ενός ορόφου, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση NHK.

Νωρίτερα, η τοπική αστυνομία δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είχε λάβει αναφορές για έκρηξη στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall της πόλης Κουμαμότο, χωρίς να μπορεί να κάνει κάποιο σχόλιο για πιθανές ζημιές ή θύματα.

Ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 7,1 βαθμών, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση, έπληξε σήμερα την επαρχία Κουμαμότο στην νοτιοδυτική Ιαπωνία, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA). Η δόνηση που σημειώθηκε στις 16:27 (τοπική ώρα, 10:27 ώρα Ελλάδας) στο νησί Κιούσου, έφθασε στο μέγιστο επίπεδο (7) της κλίμακας που ονομάζεται “shindo” (‘σίντο’) και που μετρά την ισχύ με την οποία γίνονται αισθητοί οι σεισμοί, διευκρίνισε η JMA. Η JMA είχε αρχικά εκδώσει προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους έως ένα μέτρο, προχωρώντας στη συνέχεια στην άρση της.

🇯🇵 BREAKING : Footage from Japan Kids crying in the shopping store During Huge 7.1 magnitude of earthquake. https://t.co/D0GAL46NjM pic.twitter.com/fO86UNjeHB — World Updates (@Updatesofwworld) July 28, 2026

Το NHK μετέδωσε εικόνες που φαίνονται κτίρια να έχουν καταρρεύσει ή στα οποία να έχει ξεσπάσει πυρκαγιά, μεγάλες ρωγμές στους δρόμους καθώς και ένα εμπορικό τρένο που είχε εκτροχιαστεί. Μεταξύ των κτιρίων που υπέστησαν ζημιές είναι ένα εμπορικό κέντρο, όπου σύμφωνα με το NHK σημειώθηκε και έκρηξη. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να καταφύγουν σε κέντρα εκκένωσης, δήλωσε η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Η ιαπωνική κυβέρνηση εξέδωσε έκτακτες προειδοποιήσεις για σεισμό για τις επαρχίες Κουμαμότο, Ναγκασάκι, Καγκοσίμα, Φουκουόκα, Σάγκα, Όιτα και Μιγιαζάκι, όλες στο νησί Κιούσου της νότιας Ιαπωνίας. Η Ιαπωνία είναι μια από τις πλέον σεισμογενείς χώρες στον κόσμο, με μια σεισμική δόνηση να καταγράφεται τουλάχιστον κάθε πέντε λεπτά.

Δεν έχουν εντοπιστεί άμεσα προβλήματα στους πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας της περιοχής, δήλωσε η ιαπωνική ρυθμιστική αρχή πυρηνικής ενέργειας.

Περίπου 45.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα λόγω του σεισμού στην επαρχία Κουμαμότο, σύμφωνα με την εταιρία ηλεκτροδότησης Kyushu Electric Power, που διευκρίνισε ότι τρεις πυρηνικοί αντιδραστήρες στην περιοχή συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά.

New Video: Strong 7.1-Magnitude Earthquake Hits Japan, Triggering Tsunami Advisory https://t.co/KBwbv6DYuy pic.twitter.com/mT1kVMHj4q — Cedar News (@cedar_news) July 28, 2026

«Όταν συνέβη ο σεισμός, η δόνηση ήταν τόσο ισχυρή που δεν μπορούσα να σταθώ όρθιος», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση περίπου μισή ώρα μετά τον σεισμό υπάλληλος του NHK στην επαρχία Κουμαμότο.

Η εταιρία σιδηροδρόμων JR Kyushu δήλωσε ότι ανέστειλε τα δρομολόγιά της, ανάμεσά τους των τρένων υψηλής ταχύτητας.

Το αεροδρόμιο του Κουμαμότο έκλεισε τον διάδρομο απογείωσης/προσγείωσης με τις αεροπορικές εταιρίες να εκτρέπουν ή να ακυρώνουν πτήσεις. Οι εταιρίες τηλεπικοινωνίας KDDI και Docomo ανακοίνωσαν ότι έχουν προκληθεί προβλήματα στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

Η Κουμαμότο επλήγη το 2016 από δύο καταστροφικούς σεισμούς -έναν μεγέθους 6,5 βαθμών τον οποίο ακολούθησε δύο ημέρες αργότερα ένας δεύτερος με μέγεθος 7,3 βαθμούς. Αυτές οι σεισμικές δονήσεις προκάλεσαν τον θάνατο 273 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσοτέρων των 2.800.

Σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών είχε επίσης σημειωθεί στη βόρεια Ιαπωνία στις 25 Ιουνίου, χωρίς να προκαλέσει θύματα ή σημαντικές ζημιές.