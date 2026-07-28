Σεισμός στο Άγιον Όρος

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Η δόνηση σημειώθηκε κοντά στις Καρυές

Σεισμική δόνηση 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11.30 το πρωί στο Άγιον Όρος. Σύμφωνα με το Εργαστήριο Γεωφυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης βρίσκεται 15 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Καρυών, ενώ, όπως έγινε γνωστό, επρόκειτο για επιφανειακό σεισμό.

Οι εκτιμήσεις των σεισμολόγων κάνουν λόγο για μια δραστηριότητα παρόμοια με εκείνη που καταγράφεται τους τελευταίους μήνες στη χερσόνησο του Άθω και παρακολουθείται από τους επιστήμονες.