Eπίθεση με μαχαίρι στο Παρίσι: Σε ψυχιατρείο οδηγήθηκε ο συλληφθείς

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Τραυμάτισε τρεις γυναίκες

Ο άνδρας που συνελήφθη χθες Δευτέρα στο Παρίσι, αφού τραυμάτισε με μαχαίρι τρεις γυναίκες, οδηγήθηκε σε ψυχιατρείο με απόφαση εισαγγελέα.

Κατά τις έρευνες για το ιστορικό του, διαπιστώθηκε πως βρισκόταν «υπό ψυχιατρική παρακολούθηση», ενώ «δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν την αστυνομία», ανέφερε η εισαγγελία στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ενημέρωσε επίσης πως η κατάσταση της υγείας των δύο πιο σοβαρά τραυματισμένων γυναικών «έχει πλέον σταθεροποιηθεί». Η τρίτη γυναίκα, που διανύει τον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της, νοσηλεύεται χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, κοντά στο Πορτ ντε Κλισί. Ο άνδρας τραυμάτισε με κουζινομάχαιρα τρεις γυναίκες, ηλικίας 19, 24 και 36 ετών, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές ανέφερε ότι ο δράστης ακινητοποιήθηκε από αστυνομικό που ήταν εκτός υπηρεσίας. Ο υπουργός εξήρε το θάρρος του αστυνομικού, λέγοντας ότι ήταν «μια γενναία πράξη».