Επίθεση με μαχαίρι στο Παρίσι – Τρεις τραυματίες

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Συνελήφθη ένας ύποπτος

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στο Παρίσι, ανακοίνωσε η γαλλική αστυνομία.

Ένας άνδρας ο οποίος θεωρείται ύποπτος για επίθεση με μαχαίρι και τον τραυματισμό τριών γυναικών στην Πορτ ντε Κλισύ στο Παρίσι, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά, συνελήφθη αμέσως, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές.

Τρία θύματα, 19, 24 και 36 ετών αντίστοιχα, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, ενώ άνδρας οπλισμένος με δύο μαχαίρια συνελήφθη, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, ο ύποπτος συνελήφθη από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας. Εδωσε προφορικά τα στοιχεία ταυτότητας και έλεγε ασυναρτησίες, διευκρίνισε ο Λοράν Νουνιές συνιστώντας «προσοχή σχετικά με τα κίνητρα αυτής της εξαιρετικά βίαιης ενέργειας».