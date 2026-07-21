Οι Αμερικανοί σχεδιάζουν να χτυπήσουν άμεσα το πυρηνικό οχυρό του Ιράν στο Pickaxe Mountain

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«Δεν έχουμε τελειώσει», λέει ο πρόεδρος Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν «πολύ σύντομα» την περιοχή του Pickaxe Mountain, το θεωρούμενο «πυρηνικό οχυρό» του Ιράν που βρίσκεται κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζ, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές.

«Το Ιράν δεν έχει δει τίποτα ακόμα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν.

Το αποκαλούμενο «Βουνό της Αξίνας» είναι μια οχυρωμένη εγκατάσταση που πιστεύεται ότι φιλοξενεί δύο υπόγεια συγκροτήματα σηράγγων, σε μεγάλο βάθος, για τα οποία οι ειδικοί εκτιμούν ότι βρίσκονται πέραν της ακτίνας δράσης ακόμη και των ισχυρότερων βομβών καταστροφής υπόγειων καταφυγίων του αμερικανικού οπλοστασίου. Η συγκεκριμένη τοποθεσία συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Δεν έχουμε τελειώσει»

Οι ΗΠΑ «δεν έχουν τελειώσει» με το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες αφού ο αμερικανικός στρατός βομβάρδισε, για δέκατη συνεχόμενη νύχτα, ιρανικές υποδομές.

«Εάν φεύγαμε τώρα, το Ιράν θα χρειαζόταν 20, 25 χρόνια για την ανοικοδόμησή του. Αλλά δεν έχουμε τελειώσει καθόλου», είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.