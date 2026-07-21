Τραμπ για τον ενδεχόμενο αποκλεισμό της Ερυθράς Θάλασσας από τους Χούθι: «Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα το φροντίσουμε»

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«Ξέρετε, το κάναμε αυτό με τους Χούθι στο παρελθόν και δεν είχαμε ακούσει να μιλούν για αυτούς εδώ και κάποιο διάστημα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει στην περίπτωση που οι Χούθι, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες της Υεμένης, επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε, αλλά θα το φροντίσουμε. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα το φροντίσουμε. Ξέρετε, το κάναμε αυτό με τους Χούθι στο παρελθόν και δεν είχαμε ακούσει να μιλούν για αυτούς εδώ και κάποιο διάστημα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος ενώ υποδεχόταν στον Λευκό Οίκο τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν.

Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Τραμπ επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι η ιρανική ηγεσία «θέλει απεγνωσμένα» μια συμφωνία, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.