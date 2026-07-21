Δύο τάνκερ έκαναν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα μετά από προειδοποίηση των Χούθι

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Του διεμήνυσαν να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας

Δύο τάνκερ που μεταφέρουν σαουδαραβικό πετρέλαιο με προορισμό την Κίνα και την Ινδία έκαναν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα σήμερα και κατευθύνονται προς το Σουέζ , σύμφωνα με τα στοιχεία ναυσιπλοΐας του LSEG, έπειτα από την προειδοποίηση που απηύθυναν οι αντάρτες Χούθι προς τις ναυτιλιακές εταιρείες.

Οι Χούθι, σιίτες αντάρτες σύμμαχοι του Ιράν, κήρυξαν χθες ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, ανοίγοντας πιθανώς νέο μέτωπο στον πόλεμο των ΗΠΑ κατά του Ιράν και αυξάνοντας τις απειλές κατά της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας και του εμπορίου στην περιοχή του Κόλπου.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες δεν θα πρέπει να φορτώνουν ή να εκφορτώνουν φορτία σε λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας διότι αυτή η δραστηριότητα πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα τα πλοία να γίνουν στόχος «σε οποιαδήποτε θέση» βρίσκονται επιθέσεων των δυνάμεων των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, σύμφωνα με email που στάλθηκε σήμερα στις εταιρείες από τους Χούθι.

«Απαγορεύεται στα πλοία να φορτώνουν και να εκφορτώνουν φορτία σε λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας», αναφέρεται στο κείμενο του email που στάλθηκε προς τις ναυτιλιακές εταιρείες.

«Συνιστούμε μετ' επιτάσεως η εταιρεία σας να συμπεριφερθεί με την δέουσα επιμέλεια και μέγιστη προσοχή σε όλες τις συναλλαγές της», αναφέρεται στο κείμενο.

Οι νέοι όροι τέθηκαν σε ισχύ στις 12.01 GMT της 20ής Ιουλίου, διευκρινίζεται.

«Οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα θα εκθέσει σε κυρώσεις τα πλοία που παραβιάζουν (τους όρους αυτούς)».

«Περαιτέρω, θα είναι πιθανοί στόχοι σε οποιαδήποτε θέση εντός της επιχειρησιακής ακτίνας δράσης των Ενόπλων Δυνάμεων της Υεμένης».

Το email στάλθηκε από το Κέντρο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των Χούθι, τονίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Το κλείσιμο της νότιας εξόδου της Ερυθράς Θάλασσας στερεί από την Σαουδική Αραβία έναν ζωτικής σημασίας εναλλακτικό στα Στενά του Ορμούζ δίαυλο και αυξάνει τους φόβους για ελλείψεις.

Η ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα δεν ανέκαμψε ποτέ πλήρως μετά τις επιθέσεις των επιθέσεων των Χούθι ανοικτά της Υεμένης που ξεκίνησαν τον Νοέμβριο 2023 σε ένδειξη αλληλεγγύης προς του Παλαιστίνιους στον πόλεμο της Γάζας, σύμφωνα με τους σιίτες αντάρτες συμμάχους της Τεχεράνης.