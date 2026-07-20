Ο Μάρκο Ρούμπιο προτρέπει άλλες χώρες να ασκήσουν πίεση στο Ιράν

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Για να «προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοΐα» στα Στενά του Ορμούζ

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο αξίωσε χθες Κυριακή η διεθνής κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν, στο πλευρό των ΗΠΑ, για να «προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοΐα» στα Στενά του Ορμούζ.

«Είναι σαφές ότι το Ιράν, τουλάχιστον κάποιοι αξιωματούχοι στο Ιράν, θέλουν να ελέγξουν τα Στενά και να τα χρησιμοποιήσουν ως μοχλό εναντίον του υπόλοιπου κόσμου», είπε ο υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο σε δημοσιογράφους προτού αναχωρήσει αεροπορικώς για τις Φιλιππίνες, όπου θα συμμετάσχει σε διεθνή συνάντηση.

«Οι ΗΠΑ θα κάνουν, και θα συνεχίσουν να κάνουν, αυτό που χρειάζεται για να προστατεύσουν την παγκόσμια ναυσιπλοΐα, αλλά κι άλλες χώρες πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να συνεισφέρουν βοήθεια για να μοιραστεί το βάρος, είτε πρόκειται για υλικό είτε για χρηματοδότηση», συνέχισε.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν θεωρεί πως υπάρχει ακόμη πιθανότητα διπλωματικής εξόδου από τον πόλεμο, ο κ. Ρούμπιο απάντησε «είμαστε πάντα ανοιχτοί στη διπλωματία».

«Δεν μπορούμε να έχουμε μνημόνιο συνεννόησης που παραμένει ζωντανό αν παραβιάζουν τους όρους του», υποστήριξε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αναφερόμενος στην καταρχήν συμφωνία που υπογράφτηκε τη 17η Ιουνίου από την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη και υποτίθεται πως άνοιγε τον δρόμο για διαπραγματεύσεις ώστε να καταλήξουν στον οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών αλλά έγινε κομματάκια όταν ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες στις αρχές Ιουλίου.

«Οι ΗΠΑ παραμένουν πάντα ανοικτές σε διπλωματική λύση. Το έχουμε αποπειραθεί πολλές φορές με το Ιράν και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε», συμπλήρωσε ο Μάρκο Ρούμπιο.