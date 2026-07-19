Φονική πυρκαγιά σε μπαρ της Μπανγκόκ: Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 34

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Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις έδειξαν ότι τα περισσότερα από τα θύματα έχασαν τη ζωή τους λόγω δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα και υδροκυανικό οξύ

Ο απολογισμός από την πυρκαγιά σε μπαρ της Μπανγκόκ την περασμένη εβδομάδα αυξήθηκε σε 34 νεκρούς, μετά τον θάνατο σήμερα 20χρονης που υπέκυψε στα τραύματά της, όπως ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές.

Η φωτιά ξέσπασε την περασμένη Κυριακή σε δημοφιλές μπαρ-εστιατόριο στο βόρειο τμήμα της ταϊλανδικής πρωτεύουσας, στο Rong Beer Na Lat Phrao, όπου γινόταν συναυλία.

Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις έδειξαν ότι τα περισσότερα από τα θύματα έχασαν τη ζωή τους λόγω δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα και υδροκυανικό οξύ ύστερα από εισπνοή καπνού ενώ άλλοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία εξαιτίας των σοβαρών εγκαυμάτων τους.

Οι ερευνητές συνεχίζουν να αναζητούν την αιτία της πυρκαγιάς και τους λόγους για τους οποίους προκάλεσε τόσα θύματα.

Τα πτώματα αρκετών θυμάτων εντοπίστηκαν κοντά σε τουαλέτες. Οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν εάν οι έξοδοι κινδύνου ήταν φραγμένες.