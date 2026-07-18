Φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς μονοκατοικία στην Άνω Τούμπα

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Ο άνδρας κατάφερε να βγει έγκαιρα από το σπίτι και είναι καλά στην υγεία του

Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε μονοκατοικία στην περιοχή της Άνω Τούμπας, στην οδό Ολύνθου, όπου διέμενε ένα ηλικιωμένος. Ο άνδρας κατάφερε να βγει έγκαιρα από το σπίτι και είναι καλά στην υγεία του.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με 15 πυροσβέστες και έξι οχήματα να επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Η μονοκατοικία καταστράφηκε ολοσχερώς από την πυρκαγιά, τα αίτια της οποίας διερευνώνται, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.