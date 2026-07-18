Το Μπαχρέιν απέκρουσε νέο κύμα ιρανικών επιθέσεων

0

Ακούστηκαν εκρήξεις, σύμφωνα με τα τοπικά ρεπορτάζ

Ο στρατός του Μπαχρέιν ανακοίνωσε σήμερα ότι η αντιαεροπορική του άμυνα αναχαίτισε αρκετές νέες ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις, ενώ δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου στη Μανάμα είχε ακούσει αρκετές εκρήξεις το πρωί, μετά την ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού.

«Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Δύναμης Άμυνας του Μπαχρέιν αναχαίτισαν και κατέστρεψαν αρκετές ύπουλες ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις σήμερα, Σάββατο», δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Νωρίτερα, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν είχε ανακοινώσει ότι οι σειρήνες που προειδοποιούσαν για επικείμενη αεροπορική επιδρομή ήχησαν τέσσερις φορές από τα ξημερώματα.