Μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ, κατά του οργανωμένου εγκλήματος

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Προβλέπεται η ανάπτυξη κοινών επιχειρησιακών δράσεων

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας και Επιστολής Προθέσεων, με στόχο την ενίσχυση της κοινής δράσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών κατά του οργανωμένου και διασυνοριακού εγκλήματος, προχώρησαν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο υφυπουργός Στρατηγικής, Πολιτικής και Σχεδιασμού του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Ρομπ Λο.

Κατά την υπογραφή των δύο εγγράφων, οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών επιβεβαίωσαν το καλό κλίμα και τη στενή συνεργασία που έχουν αναπτύξει οι αρμόδιες υπηρεσίες για την καταπολέμηση του οργανωμένου διασυνοριακού εγκλήματος.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, με το Μνημόνιο Συνεργασίας και την Επιστολή Προθέσεων συμφωνήθηκε η ενίσχυση του επιχειρησιακού συντονισμού και της ανταλλαγής πληροφοριών, καθώς και η ανάπτυξη κοινών δράσεων για την αντιμετώπιση των σύγχρονων απειλών που προέρχονται από διεθνικές εγκληματικές οργανώσεις.

Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη κοινών επιχειρησιακών δράσεων στους τομείς της αντιτρομοκρατίας, της αντιμετώπισης του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, της ασφάλειας των συνόρων και της ανταλλαγής πληροφοριών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, από ελληνικής πλευράς, ο Α' υπαρχηγός της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγος Παναγιώτης Πούπουζας, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης, ο αναπληρωτής διευθυντής της ίδιας Διεύθυνσης, υποστράτηγος Ιωάννης Σταυρακάκης, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, ταξίαρχος Χρήστος Τσιτσιμπίκος, η επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Συνόρων και Μετανάστευσης, ταξίαρχος Ζαμπία Γύπαρη, καθώς και ανώτεροι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, από την αμερικανική πλευρά συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο αναπληρωτής επικεφαλής της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, Τζόσουα Χακ, ο αναπληρωτής υφυπουργός Στρατηγικής, Πολιτικής και Σχεδιασμού του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζον Γκουντάνις, ο βοηθός υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας για την Αντιτρομοκρατία και τις Απειλές κατά της Χώρας, Νίκολας Κίκις, και ο αναπληρωτής βοηθός διευθυντής του Γραφείου Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας στην πρεσβεία των ΗΠΑ, Σέλγουιν Σμιθ.