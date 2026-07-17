Στο… κόκκινο η ένταση στην Μέση Ανατολή: Νέες απειλές από τους Ιρανούς για επιθέσεις

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Στρατιώτες του Κουβέιτ τραυματίστηκαν από πλήγματα των Φρουρών της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν σήμερα ότι θα συνεχίσουν τις επιθέσεις τους μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις στο νότιο Ιράν και στο Στενό του Ορμούζ.

«Οι αποτελεσματικές και στοχευμένες επιθέσεις μας, που εξαπολύθηκαν από όλο το ιρανικό έδαφος εναντίον του εχθρού, θα συνεχιστούν μέχρι να αποκατασταθεί η ηρεμία στη νότια ακτή και στο Στενό του Ορμούζ», δήλωσε με ανάρτηση μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ματζίντ Μουσαβί, επικεφαλής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης.

Στρατιώτες του Κουβέι τραυματίστηκαν από ιρανικές επιθέσεις

Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε τραυματισμούς στις τάξεις του μετά από ιρανικές αεροπορικές επιδρομές σε αυτό κράτος του Κόλπου.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Χαλίντ Νταράζ Σαάντ αλ Σαριάν «επισκέφθηκε πολλούς τραυματίες των χερσαίων δυνάμεων του Κουβέιτ που τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα της επίθεσης σε εγκαταστάσεις και στρατόπεδα του στρατού του Κουβέιτ από εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σήμερα το πρωί (Παρασκευή), στο πλαίσιο της εγκληματικής ιρανικής επιθετικότητας», ανέφερε ανάρτηση του στρατού στο X, που συνοδευόταν από φωτογραφίες.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ βομβάρδισαν για έκτη συναπτή νύχτα το Ιράν, με την Τεχεράνη να τις κατηγορεί ότι στοχοποίησαν πολιτικές υποδομές προχωρώντας σε αντίποινα σε υποδομές σε όλο τον Κόλπο. Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τόνισαν πως αντιμετώπισαν ιρανικές επιθέσεις, ενώ οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης λένε πως έπληξαν αμερικανικά αεροπλάνα στην Ιορδανία.

Το Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας από τους σταθμούς του παραγωγής ενέργειας δέχθηκε ιρανική επίθεση με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές. «Ένας από τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και αφαλάτωσης νερού έγινε στόχος ιρανικής επίθεσης (...) με αποτέλεσμα να προκληθούν πυρκαγιά και ζημιές σε εγκαταστάσεις και να διακοπεί η λειτουργία μονάδων παραγωγής», ανακοίνωσε το υπουργείο Ηλεκτρισμού καλώντας τους καταναλωτές «να περιορίσουν την καταναλωση ηλεκτρικού».

Ο πρωθυπουργός του Ιρακινού Κουρδιστάν καταδίκασε σήμερα τις «αδικαιολόγητες επιθέσεις» που αποδίδονται στο Ιράν εναντίον της αυτόνομης περιοχής, καλώντας την Τεχεράνη να τις τερματίσει.

«Ενώ προτρέπουμε την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να τερματίσει αυτή την κλιμάκωση, καλούμε επίσης την ιρακινή ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τη διεθνή κοινότητα να τερματίσουν αυτές τις παραβιάσεις», ανέφερε ανακοίνωση του γραφείου του Μασρούρ Μπαρζανί.

Συστήματα αεροπορικής άμυνας είχαν ανακοινώσει νωρίτερα ότι κατέρριψαν drone πάνω από την Αρμπίλ, την πρωτεύουσα του Ιρακινού Κουρδιστάν, στο δεύτερο τέτοιο περιστατικό αυτή την εβδομάδα, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι θα συνεχίσουν τις επιθέσεις τους μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις στο νότιο Ιράν και στο Στενό του Ορμούζ.