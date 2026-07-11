Γαλιμπάφ: Ποτέ δεν θα τελειώσει ο πόλεμος με παράδοση του Ιράν

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Γίνεται προσπάθεια για νέες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

Ο πόλεμος μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών «δεν θα τελειώσει ποτέ με παράδοση του Ιράν», προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Isna.

«Το να τεθεί τέλος στον πόλεμο είναι μια προτεραιότητα για τις χώρες του κόσμου, αλλά ο καθένας πρέπει να γνωρίζει ότι η αναμέτρηση αυτή δεν θα τελειώσει ποτέ με μια παράδοση του Ιράν», δήλωσε, ενώ οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν αυτή την εβδομάδα μεταξύ της χώρας του και των ΗΠΑ στον Κόλπο.

Την ίδια ώρα η Αίγυπτος και το Κατάρ κάλεσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις τους, όπως δήλωσε σήμερα το Κάιρο, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σε τηλεφωνική συνομιλία, ο επικεφαλής της αιγυπτιακής διπλωματίας Μπαντρ Αμπντελάτι και ο Καταριανός ομόλογός του Μοχάμεντ μπεν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι προέτρεψαν «όλες τις πλευρές να επιλέξουν την οδό της διπλωματίας και του διαλόγου και να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις», σύμφωνα με ανακοίνωση του αιγυπτιακού υπουργείου Εξωτερικών.