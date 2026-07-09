Νέες εκρήξεις στο νότιο τμήμα του Ιράν

0

Σε Μπαντάρ Αμπάς, Κοναράκ, Τσογαντάκ και Μπουσέρ

Εκρήξεις ακούστηκαν πριν από λίγη ώρα στο νότιο Ιράν, όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, αναφέροντας τις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς, Κοναράκ, Τσογαντάκ και Μπουσέρ – όπου βρίσκεται πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Τις προηγούμενες ημέρες, οι περιοχές αυτές είχαν βρεθεί στο στόχαστρο αμερικανικών επιθέσεων. Μέχρι στιγμής, το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (U.S. Central Command ή CENTCOM) δεν έχει επιβεβαιώσει πως εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Φωτογραφία αρχείου