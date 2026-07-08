Νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν σε περιοχές κοντά στα στενά του Ορμούζ

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Τα είχε προαναγγήλει ο Τραμπ μετά τις επιθέσεις των Φρουρών της Επανάστασης σε εμπορικά πλοία

Επιθέσεις εναντίον του Ιράν διεξάγει ο αμερικανικός στρατός, λίγες ώρες αφού ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν «έχει λήξει».

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς και Σίρικ στο νότιο Ιράν, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Οι περιοχές αυτές είχαν στοχοποιηθεί από τις ΗΠΑ την Τρίτη, αλλά και στο παρελθόν, στο πλαίσιο των επιθέσεών τους.

Reports of several powerful explosions in Chabahar, Sistan and Baluchestan province of Iran. The IRGC Navy Imam Ali Base in Chabahar was targeted by U.S. airstrikes. pic.twitter.com/i4fFpa6DiU — MoloMonitor 🇮🇹 (@MoloWarMonitor) July 8, 2026

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει ότι οι ΗΠΑ ενδεχομένως θα επιτεθούν ξανά στο Ιράν απόψε, λόγω των χτυπημάτων σε πλοία από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

«Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες το βράδυ και είναι πολύ, πολύ πιθανό να τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά απόψε. Θα τους δώσω μια μικρή προειδοποίηση. Θα τους χτυπήσουμε σκληρά απόψε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, οι ιρανικές δυνάμεις αναπτύσσουν συστήματα αεροπορικής άμυνας κατά «εχθρικών στόχων». Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr News Agency αναφέρει ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνας εμπλέκονται σε συγκρούσεις με αυτό που περιγράφει ως «εχθρικούς στόχους» κοντά στη λιμενική πόλη Μπαντάρ Αμπάς.