Εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Μακρόν στη Δαμασκό – Συναντάται με τον πρόεδρο της Συρίας, Αχμέντ αλ Σαράα

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Δέκα οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 4 αστυνομικοί

Δύο βόμβες εξερρράγησαν κοντά στο ξενοδοχείο όπου έχει καταλύσει ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν που επισκέπτεται τη Δαμασκό, έγινε γνωστό από συριακή πηγή ασφαλείας.

Είναι η πρώτη φορά που ηγέτης δυτικής δύναμης επισκέπτεται την συριακή πρωτεύουσα από την ανάληψη της εξουσίας από τον ισλαμιστικό συνασπισμό υπό τον Αχμέντ αλ Σαράα.

Αυτόπτες μάρτυρες είδαν καπνό να υψώνεται από την περιοχή του ξενοδοχείου όπου ο Εμανουέλ Μακρόν πέρασε την νύχτα στο κέντρο της Δαμασκού και από όπου είχε αναχωρήσει νωρίτερα με προορισμό το Προεδρικό Μέγαρο όπου έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο της Συρίας.

Σύμφωνα με το Ελιζέ, ο Γάλλος πρόεδρος είναι ασφαλής και συνεχίζει την επίσκεψη του στη Συρία. Χθες το βράδυ, ο Μακρόν δείπνησε με τον Σαράα σε εστιατόριο στο κέντρο της Δαμασκού. Στην συνέχεια επισκέφθηκαν το τέμενος των Ομεϋαδών στην καρδιά της παλιάς πόλης της Δαμασκού.

Από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν 18 άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερις αστυνομικοί, μετέδωσε το κρατικό συριακό πρακτορείο ειδήσεων Sana.

Συριακή πηγή ασφαλείας δήλωσε στο AFP ότι ο ένας εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε κάδο απορριμμάτων και ο δεύτερος σε όχημα κοντά στο ξενοδοχείο Four Seasons.

Οι δυνάμεις ασφαλείας απέκλεισαν την περιοχή και απαγορεύθηκε η πρόσβαση στους δημοσιογράφους.

Explosions in Damascus as Macron visits ISIS leader Al Jolani. pic.twitter.com/yzz56eThP3 — Mossad Commentary (@MOSSADil) July 7, 2026

Η επίσκεψη του Μακρόν ανέδειξε τη γεωπολιτική μεταμόρφωση της Συρίας υπό τον Σαράα, έναν πρώην διοικητή της Αλ Κάιντα που έχει δημιουργήσει στενούς δεσμούς με δυνάμεις της Δύσης και της Μέσης Ανατολής, οι οποίες απομόνωσαν τον Άσαντ, καθώς επιδιώκει να ανοικοδομήσει μια χώρα που έχει καταστραφεί από 13 χρόνια πολέμου.

Κατά τη διάρκεια της συριακής σύγκρουσης, μια σειρά από μαχητικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένου του «Ισλαμικού Κράτους», κατάφεραν να εδραιωθούν στη χώρα.

Ο Σαράα, μέλος της σουνιτικής μουσουλμανικής πλειοψηφίας της Συρίας, έχει δεσμευτεί να οικοδομήσει μια νέα τάξη πραγμάτων χωρίς αποκλεισμούς στη Συρία, μετά το τέλος της διακυβέρνησης της οικογένειας Άσαντ που διήρκεσε πάνω από πέντε δεκαετίες. Ωστόσο, η υπόσχεσή του έχει τεθεί υπό δοκιμασία από επεισόδια βίας που αντιπαραθέτουν τις φιλοκυβερνητικές δυνάμεις με μέλη θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πολλές εκατοντάδες άνθρωποι πέρυσι.