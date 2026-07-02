Τραυματίες από έκρηξη σε καφετέρια στο κέντρο της Δαμασκού

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Οι αρχές προσπαθούν να προσδιορίσουν τα αίτια

Άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε μια καφετέρια στο κέντρο της Δαμασκού, κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο, τόνισαν μέσα ενημέρωσης και μια συριακή πηγή ασφαλείας.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Ikhbariya μετέδωσε πως μια έκρηξη σημειώθηκε στη συριακή πρωτεύουσα, προσθέτοντας ότι τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν καταστεί μέχρι στιγμής σαφή.

Ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είδε ασθενοφόρα να κατευθύνονται προς την περιοχή της έκρηξης, με τις σειρήνες να ηχούν, εν μέσω κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA ανέφερε ότι οι αρχές προσπαθούν να προσδιορίσουν τα αίτια της έκρηξης.