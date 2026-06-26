Ατελείωτο δράμα στην Βενεζουέλα: Ξεπέρασαν τους 900 οι νεκροί, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι

0

Ψάχνουν μέσα στα συντρίμμια οι ομάδες διάσωσης - Σε απόγνωση οι κάτοικοι

Ο αριθμός των αγνοουμένων μετά τον διπλό σεισμό που συγκλόνισε τη Βενεζουέλα υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 50.000, ανακοίνωσε σήμερα ο υπεύθυνος της ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι ο απολογισμός «σαφώς θα αυξηθεί σημαντικά».

«Πρόκειται για μια επιχείρηση διάσωσης εξαιρετικά περίπλοκη. Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι φέρονται ως αγνοούμενοι και 920 έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Η έρευνα μέσα στα συντρίμμια είναι επομένως μια κολοσσιαία αποστολή», δήλωσε ο Τομ Φλέτσερ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο στη Γενεύη.

«Βεβαίως, υπάρχει επίσης η απειλή των μετασεισμών. Οι ομάδες διάσωσης παρεμβαίνουν επομένως σε συνθήκες απίστευτης πολυπλοκότητας», πρόσθεσε ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ αρμόδιος για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις.

Ο πιο πρόσφατος απολογισμός των αρχών της Βενεζουέλας κάνει λόγο σήμερα για 920 νεκρούς αλλά οι σκηνές καταστροφής που είδαν οι δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου υποδηλώνουν έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό ανθρωπίνων απωλειών.

Συγκριτικά, σεισμοί παρομοίου μεγέθους προκάλεσαν τον θάνατο περισσοτέρων από 200.000 ανθρώπων στην Αϊτή τον Ιανουάριο του 2010, 73.000 ανθρώπων στο Κασμίρ τον Οκτώβριο του 2005 ή ακόμη περίπου 53.500 ανθρώπων στα σύνορα Τουρκίας -Συρίας τον Φεβρουάριο του 2023.

Περίπου «50.000 άνθρωποι φέρονται ως αγνοούμενοι. Η αποστολή μας είναι να βρούμε τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό και να διατηρήσουμε τον αριθμό των νεκρών όσο το δυνατόν πιο χαμηλό. Ωστόσο σίγουρα αυτός θα αυξηθεί σημαντικά», δήλωσε ο Φλέτσερ.

Ομάδες διάσωσης που έχουν καταφθάσει από τουλάχιστον 17 χώρες αναπτύσσονται για να συμμετάσχουν στις έρευνες για επιζώντες, ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΗΕ.

«Έχουμε επί του παρόντος 35 ομάδες που έχουν αναπτυχθεί επί του πεδίου. Αυτό αντιπροσωπεύει περισσότερους από 1.600 εξειδικευμένους διασώστες και περισσότερους από 100 σκύλους διάσωσης», διευκρίνισε ο Φλέτσερ, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Χρησιμοποιούμε επίσης μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να εισέλθουμε σε κτίρια που δεν είναι προσβάσιμα σε ανθρώπους, προκειμένου να εντοπίσουμε επιζώντες. Ως εκ τούτου, πρόκειται για μια επιχείρηση μεγάλης κλίμακας σε εξέλιξη», τόνισε.