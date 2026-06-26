Φονικός σεισμός στην Βενεζουέλα: Στους 589 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών – Αγνοούνται 50.000 άνθρωποι

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Οι τραυματίες ανέρχονται σε 2.980

Στους 589 εκτοξεύτηκε ο αριθμός των νεκρών από τον διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα την Τετάρτη, δήλωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες, δίνοντας έναν νεότερο προσωρινό απολογισμό της τραγωδίας.

Οι τραυματίες ανέρχονται σε 2.980.

Προηγούμενος απολογισμός των αρχών έκανε λόγο για 235 νεκρούς, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι και αγνοούμενοι, πέραν των 589 επιβεβαιωμένων θανάτων και 2.980 τραυματιών. Ένας ιστότοπος που δημιουργήθηκε για να δέχεται αναφορές για άτομα που εξακολουθούν να αγνοούνται είχε 50.000 καταχωρήσεις μέχρι σήμερα το πρωί.

Η Ροδρίγκες δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνηση αποφάσισε την ανάπτυξη στρατού στην πολιτεία Λα Γκουάιρα.

Σύμφωνα με πρόβλεψη του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS), ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να ξεπεράσει τους 10.000.

Ομάδες διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες αναπτύσσονται στη Βενεζουέλα για να συμμετάσχουν στην έρευνα για επιζώντες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που κατέστρεψαν τη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΗΕ.