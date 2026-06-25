Επιμένουν οι Ισραηλινοί ότι θα αποσυρθούν από τον Λίβανο μόνο μετά τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ

Επιμένουν οι Ισραηλινοί ότι θα αποσυρθούν από τον Λίβανο μόνο μετά τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ

Υπάρχουν συνομιλίες με την κυβέρνηση της χώρας

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ δεν θα αποσύρει τις ένοπλες δυνάμεις του από τον νότιο Λίβανο μέχρι να αφοπλιστεί η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ, την ώρα που Ισραήλ και Λίβανος έχουν έναν νέο γύρο συνομιλιών στην Ουάσινγκτον.

«Δεν θα αποσύρουμε τις δυνάμεις μας από τον νότιο Λίβανο όσο η Χεζμπολάχ παραμένει απειλή, δεν είναι αφοπλισμένη και αποστρατιωτικοποιημένη», δήλωσε ο Νταβίντ Μένσερ, εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, σε συνέντευξη Τύπου, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.