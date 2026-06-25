Επιμένουν οι Ισραηλινοί ότι θα αποσυρθούν από τον Λίβανο μόνο μετά τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ

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Υπάρχουν συνομιλίες με την κυβέρνηση της χώρας

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ δεν θα αποσύρει τις ένοπλες δυνάμεις του από τον νότιο Λίβανο μέχρι να αφοπλιστεί η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ, την ώρα που Ισραήλ και Λίβανος έχουν έναν νέο γύρο συνομιλιών στην Ουάσινγκτον.

«Δεν θα αποσύρουμε τις δυνάμεις μας από τον νότιο Λίβανο όσο η Χεζμπολάχ παραμένει απειλή, δεν είναι αφοπλισμένη και αποστρατιωτικοποιημένη», δήλωσε ο Νταβίντ Μένσερ, εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, σε συνέντευξη Τύπου, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.