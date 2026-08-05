Ένας νεκρός και 11 τραυματίες από ισραηλινά πλήγματα στην κοινότητα Τεμπνίν του νοτίου Λιβάνου

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Xτυπήθηκε η στέγη μιας αίθουσας προσευχής στο κοιμητήριο της περιοχής

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 11 τραυματίστηκαν από ισραηλινό πλήγμα σε μια αίθουσα προσευχής στον νότιο Λίβανο, μετέδωσε το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο της χώρας, λίγη ώρα αφού ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα σε απάντηση, όπως λέει, για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από τη Χεζμπολάχ.

Από τα ισραηλινά πλήγματα χτυπήθηκε η στέγη μιας αίθουσας προσευχής στο κοιμητήριο της κοινότητας Τεμπνίν, σύμφωνα με το πρακτορείο ANI.

Η κοινότητα αυτή απέχει περίπου εννέα χιλιόμετρα νότια της Τύρου και δέκα χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ. Τις τελευταίες εβδομάδες, παρά την κατάπαυση του πυρός, έχει μπει πολλές φορές στο στόχαστρο του ισραηλινού στρατού. Στις 22 Ιουνίου οι τοπικές αρχές ενημέρωσαν τους κατοίκους ότι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ζητώντας τους όμως να αποφύγουν το τμήμα της κοινότητας που βρίσκεται εντός της «ζώνης ασφαλείας» που έχει δημιουργήσει το Ισραήλ.

Η ζώνη αυτή είναι μια περιοχή όπου οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους και εκτείνεται σε βάθος δέκα χιλιομέτρων, κατά μήκος των συνόρων. Ο στόχος είναι να χρησιμεύσει ως «ζώνη προστασίας» για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ.