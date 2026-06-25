Βιβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου: Δεκάδες κτίρια κατέρρευσαν, τουλάχιστον 164 νεκροί και 1.000 τραυματίες

0

Ομάδες διασωστών, σε συντονισμό με τον ΟΗΕ, είναι καθ' οδόν προς τη χώρα, ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ροντρίγκες

Ομάδες με ειδικευμένους διασώστες, σε συντονισμό με τον ΟΗΕ, βρίσκονται καθ’ οδόν για να συμμετάσχουν στις έρευνες για ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στα χαλάσματα ύστερα από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, που έχει στοιχίσει έως τώρα τη ζωή σε τουλάχιστον 164 ανθρώπους, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας.

Οι διασώστες «είναι ήδη καθ’ οδόν προς τη χώρα μας για να συμμετάσχουν στις προσπάθειες», ανακοίνωσε η Ντέλσι Ροντρίγκες με τις δηλώσεις της να μεταδίδονται από την τηλεόραση. Η ίδια πρόσθεσε ότι μίλησε με αρκετούς ξένους ηγέτες και με αξιωματούχο του ΟΗΕ στη Βενεζουέλα.

Νωρίτερα, η Ροντρίγκες είχε ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 164 είναι οι νεκροί και περί τους 1.000 οι τραυματίες, με βάση νεότερο και προσωρινό απολογισμό, από τις φονικές σεισμικές δονήσεις που έπληξαν την Βενεζουέλα. Περί τις 30 μετασεισμικές δονήσεις έχουν σημειωθεί μετά τον σφοδρό διπλό σεισμό, δήλωσε η ίδια.

Η Ντέλσι Ροντρίγκες ανακοίνωσε τη δημιουργία ταμείου 200 εκατ. δολαρίων για την αντιμετώπιση των συνεπειών των σεισμών.

Así quedó él Areopuerto de Maiquetia a esta hora vivimos momentos difíciles pic.twitter.com/NXLUX4dB5L — Wilmer Azuaje (@AZUAJE_WILMER) June 24, 2026

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών σημειώθηκε χθες το απόγευμα (Τετάρτη, τοπική ώρα) σε απόσταση περίπου 160 χιλιομέτρων δυτικά του Καράκας, ενώ λιγότερο από ένα λεπτό αργότερα ακολούθησε δόνηση μεγέθους 7,5 βαθμών.

Η περιοχή του επλήγη περισσότερο φαίνεται να είναι η πολιτεία της Λα Γκουάιρα, βορείως της πρωτεύουσας Καράκας, όπου βρίσκεται το διεθνές αεροδρόμιο Μαϊκέτια, το οποίο έκλεισε καθώς έχει υποστεί ζημιές, και η παράκτια πόλη Κάτια λα Μαρ, όπου έχουν καταρρεύσει πολλά κτίρια.

Σε αυτή την πόλη που βυθίστηκε στο σκοτάδι λόγω της διακοπής στην ηλεκτροδότηση, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε κατοίκους να απομακρύνουν ερείπια από κτίρια, κρατώντας φακούς και φωνάζοντας τα ονόματα των δικών τους ανθρώπων που εγκλωβίστηκαν εκεί.

Η Λισμπέτ Βάσκες, 37 ετών, περιγράφει τη «χαοτική» σκηνή όπου η ίδια και η οικογένειά της κατάφεραν να διαφύγουν από τα παράθυρα του διαμερίσματός τους την τελευταία στιγμή ενώ το κτίριό τους «βυθιζόταν» στο έδαφος. «Ήταν τρομακτικό», δήλωσε. «Οι γείτονες από τα κάτω διαμερίσματα έχουν θαφτεί κάτω από τα ερείπια, προσπαθούμε να τους βγάλουμε».

«Δεν μας μένει πια τίποτα. Για την ώρα, δεν έχουμε τίποτα, ούτε τη δύναμη ούτε το κουράγιο να μπούμε μέσα», δηλώνει ο 49χρονος κάτοικος Λάρι Ρόχας, μπροστά από ένα σωρό ερειπίων όπου βρίσκονται θαμμένοι συγγενείς του.

Mji mkuu wa Venezuela Caracas, umekumbwa na matetemeko mawili makubwa yaliyoachana kwa sekunde chache. Tetemeko la kwanza lilikuwa la ukubwa wa 7.2 lililotokea katika eneo la Montalbán, magharibi kidogo mwa Caracas, kulingana na shirika la ufuatiliaji wa Utafiti wa Jiolojia wa… pic.twitter.com/wUjTsPbF02 — Johari Central (@joharicentral) June 25, 2026

Το USGS, χρησιμοποιώντας μοντέλα προβλέψεων για να εκτιμήσει τον αριθμό των νεκρών, δήλωσε ότι πιθανόν να ανέλθει σε χιλιάδες, με σημαντική πιθανότητα να ξεπεράσει τους 10.000. Ιστοσελίδα που συστήθηκε για την αναζήτηση και εντοπισμό αγνοουμένων και αναρτήθηκε στο Χ από ηγετικές προσωπικότητες της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, πολλοί εκ των οποίων είναι εκτός χώρας, ανέφερε περισσότερους από 10.000 ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν δώσει σημεία ζωής έως τις 5.40 πμ (τοπική ώρα, 12:40 ώρα Ελλάδας).

Οι περισσότεροι Βενεζουελάνοι ήταν σπίτι τους όταν σημειώθηκε ο διπλός σεισμός καθώς ήταν επίσημη αργία.

«Ζωτικής σημασίας» το άμεσο ξεμπλοκάρισμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των μέσων ενημέρωσης

Οι αρχές της Βενεζουέλας πρέπει «άμεσα» να ξεμπλοκάρουν την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα μέσα ενημέρωσης ύστερα από τον διπλό σεισμό που έπληξε τη χώρα, δήλωσε σήμερα ειδική αποστολή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, χαρακτηρίζοντας το μέτρο αυτό «ζωτικής σημασίας».

«Tις επόμενες ώρες και ημέρες, η πρόσβαση στην πληροφόρηση θα είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου», δήλωσε σε ανακοίνωση η διερευνητική αποστολή του ΟΗΕ για τη Βενεζουέλα, που εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία και θλίψη της.

«Είναι απαραίτητο μια πλήρης δέσμευση στα ανθρώπινα δικαιώματα να καθοδηγεί όλες τις πλευρές της εθνικής και διεθνούς ανταπόκρισης σε αυτή την τεράστια τραγωδία», δήλωσε η αποστολή του ΟΗΕ. «Ως πρώτο κρίσιμο βήμα, είναι ζωτικής σημασίας, η Conatel (η εθνική Επιτροπή για τις τηλεπικοινωνίες στη Βενεζουέλα), η ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών στη χώρα, να ξεμπλοκάρει πλήρως την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε όλα στα μέσα ενημέρωσης», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «δεν μπορεί να υπάρχει καμία δικαιολογία για να μην γίνει αυτό άμεσα».

🇻🇪 Rescuers in La Guaira, Venezuela reached 3 kids trapped under a collapsed building after twin quakes of 7.2 and 7.5 magnitude tore through the region. At least 32 are dead, hundreds injured, and La Guaira is now an official disaster zone. Writer: Monica… https://t.co/xUTCiWtONy — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 25, 2026

Η οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF), που κατατάσσει τη Βενεζουέλα στην 159 θέση (από τις 180) στον διεθνή δείκτη 2026 για την ελευθερία του Τύπου, υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση έχει κλείσει πολλά μέσα ενημέρωσης, έχει μπλοκάρει ειδησεογραφικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο και έχει επιβάλει περιορισμούς στην πρόσβαση στην ενημέρωσης.

Η διεθνής υποστήριξη προς τη Βενεζουέλα εκδηλώνεται από διάφορες περιοχές του κόσμου, με ηγέτες από την Ασία και την Ευρώπη να εκφράζουν τη συμπαράστασή τους και να προσφέρουν βοήθεια μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς.

Κίνα

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκουό Τζιακούν, δήλωσε ότι το Πεκίνο θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσει τη χώρα. Παράλληλα, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή τραυματισμοί Κινέζων πολιτών.

Ισπανία

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, εξέφρασε «όλη τη στήριξή του» προς τον λαό της Βενεζουέλας. Σε ανάρτησή του στο Χ ανέφερε ότι «οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους».

Γαλλία

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, εξέφρασε επίσης τη συμπαράστασή του, δηλώνοντας ότι οι σκέψεις του βρίσκονται με τα θύματα, τους συγγενείς τους και όσους συμμετέχουν στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης της καταστροφής.

Ιταλία

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, εξέφρασε «την πιο ειλικρινή αλληλεγγύη και εγγύτητα» προς τις αρχές και τον λαό της Βενεζουέλας. Όπως ανέφερε, η ιταλική κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το υπουργείο Εξωτερικών και την Πολιτική Προστασία, ώστε να ενεργοποιηθούν άμεσα όλα τα διαθέσιμα κανάλια ανθρωπιστικής βοήθειας και στήριξης των Ιταλών πολιτών που βρίσκονται στη χώρα.

Ινδία

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, δήλωσε ότι είναι «βαθιά θλιμμένος» από την καταστροφή που προκάλεσαν οι σεισμοί. Εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την κυβέρνηση και τον λαό της Βενεζουέλας, ιδιαίτερα στις οικογένειες που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα, ενώ ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ινδία είναι έτοιμη να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια.

Πακιστάν

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε επίσης «βαθιά λυπημένος» από τους σεισμούς, τονίζοντας ότι η χώρα του προσεύχεται για τους τραυματίες και στέκεται αλληλέγγυα σε όλους όσοι επλήγησαν από αυτή τη δύσκολη δοκιμασία.