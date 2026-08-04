Βενεζουέλα: Ξεπέρασε τους 6.000 νεκρούς ο απολογισμός των θυμάτων του διπλού σεισμού του Ιουνίου

0

Συνεχίζουν να αγνοούνται ακόμη σχεδόν 1.400 άνθρωποι

Ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους όταν έπληξε τη Βενεζουέλα διπλός σεισμός την 24η Ιουνίου έχει φτάσει ως αυτό το στάδιο τους 6.125, σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο -εβδομαδιαίο πλέον- απολογισμό των θυμάτων, ο οποίος δημοσιοποιήθηκε χθες Δευτέρα από τον πρόεδρο του κοινοβουλίου του κράτους της Λατινικής Αμερικής, τον Χόρχε Ροδρίγκες.

Ο προηγούμενος έκανε λόγο για 5.546 νεκρούς.

Εβδομάδες μετά την καταστροφή, δεκάδες άνθρωποι συνεχίζουν τη σπαρακτική αναζήτηση πτωμάτων δικών τους ανθρώπων στα συντρίμμια στην πολιτεία Γουάιρα, βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας, που υπέστη το πιο σκληρό χτύπημα από τους σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών που σημειώθηκαν 39 δευτερόλεπτα ο ένας μετά τον άλλον και προκάλεσαν την ολοσχερή κατάρρευση τουλάχιστον 190 κτιρίων, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Χοσέ Αλεχάντρο Τεράν σημείωσε στον Τύπο ότι συνεχίζουν να αγνοούνται ακόμη σχεδόν 1.400 άνθρωποι.

Ωστόσο διπλωματικές πηγές και εκτιμήσεις ειδικών υποδείκνυαν τις πρώτες ημέρες μετά την καταστροφή πως ο αριθμός των αγνοουμένων βρισκόταν πιο κοντά στις 10.000. Ο ΟΗΕ είχε προειδοποιήσει πως θα μπορούσαν να φτάνουν ως ακόμη και τους 50.000.

Εργασίες κατεδάφισης και καθαρισμού παραμένουν σε εξέλιξη στην πολιτεία Λα Γουάιρα, όπου εντοπίζονται τα περισσότερα θύματα και οι χειρότερες υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, πέρα από τα 190 ακίνητα που κατέρρευσαν εντελώς, άλλα 856 υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Επιπλέον, χιλιάδες κτιριακές δομές χαρακτηρίζονται υπερβολικά επικίνδυνο να κατοικηθούν ή να χρησιμοποιηθούν εκ νέου.

Σχεδόν 24.000 σεισμοπαθείς εξακολουθούν να ζουν σε προσωρινούς καταυλισμούς στην πρωτεύουσα και στη Γουάιρα.

Την Παρασκευή, το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας ενέκρινε νόμο με σκοπό να αυξηθεί η προσφορά στέγης προς ενοικίαση, ώστε να μπορέσουν να βρουν νέες κατοικίες χιλιάδες άνθρωποι που έχασαν τις δικές τους.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες δήλωσε νωρίτερα χθες πως το κείμενο αυτό, που βάζει ιδίως τέλος σε ρύθμιση που αποθάρρυνε τις ενοικιάσεις, θα επιτρέψει «αμοιβαία επωφελείς» σχέσεις ανάμεσα στους ιδιοκτήτες ακινήτων και στους μισθωτές.

«Εκτιμάμε πως σχεδόν 400.000 ακίνητα» μπορεί να διατεθούν το προσεχές διάστημα προς ενοικίαση χάρη στον νόμο αυτό, είπε η υπηρεσιακή αρχηγός του κράτους, που κυβερνά υπό πίεση των ΗΠΑ.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ροδρίγκες έχει υποσχεθεί ότι θα παραδοθούν σε σεισμοπαθείς 4.000 νέες κατοικίες μέσα στη χρονιά, άλλες 10.000 το 2027, ενώ διαβεβαίωσε πως θα προτείνει χορηγήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την αγορά νέας κατοικίας με προνομιακούς όρους για τους σεισμοπαθείς.

Ο διπλός σεισμός του Ιουνίου ήταν ο πιο καταστροφικός στην πρόσφατη ιστορία της Βενεζουέλας.