Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε πλήγμα εναντίον δύο μελών της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο

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Θεωρούν ότι αποτελούσαν άμεση απειλή για τους στρατιώτες τους στην περιοχή

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι πραγματοποίησε πλήγμα εναντίον δύο μελών της Χεζμπολάχ σε περιοχή του νότιου Λιβάνου όπου είναι αναπτυγμένοι Ισραηλινοί στρατιώτες.

«Στρατιώτες των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή Αλί αλ Ταχέρ, εντός της ζώνης ασφαλείας, εντόπισαν δύο ένοπλους τρομοκράτες της Χεζμπολάχ κοντά στην περιοχή, οι οποίοι αποτελούσαν άμεση απειλή για αυτούς», υπογράμμισε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

«Μετά από αυτήν την αναγνώριση, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία και στρατιώτες εξαπέλυσαν πλήγμα εναντίον των τρομοκρατών για την εξάλειψη αυτής της απειλής».

Χθες, ο ισραηλινός στρατός πυροβόλησε, σε δύο χωριστά περιστατικά στον Λίβανο, ομάδες ανθρώπων τους οποίους παρουσίασε ως «τρομοκράτες» της Χεζμπολάχ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Οι ισραηλινές αυτές επιθέσεις έρχονται την ώρα που ξεκίνησε στην Ουάσινγκτον ένας πέμπτος κύκλος απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου, διαπραγματεύσεις στις οποίες αντιτίθεται η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ.