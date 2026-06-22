Αναβρασμός στη Ντάουνινγκ Στριτ: Ο Άντι Μπέρναμ επιβεβαίωσε ότι θα είναι υποψήφιος για τη διαδοχή του Στάρμερ

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Η χώρα ετοιμάζεται για τον έβδομο πρωθυπουργό της σε διάστημα 10 ετών

Ο βουλευτής του Εργατικού Κόμματος Άντι Μπέρναμ επιβεβαίωσε σήμερα ότι θα είναι υποψήφιος για τη διαδοχή του παραιτηθέντος πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και έλαβε την υποστήριξη του μόνου άλλου ήδη δεδηλωμένου υποψηφίου, του πρώην υπουργού Υγείας Γουές Στρίτινγκ.

«Ο Κιρ προσέφερε τεράστιες υπηρεσίες στη χώρα μας και θέλω να τον ευχαριστήσω για την ηγεσία και την αφοσίωσή του σε μια τόσο δύσκολη περίοδο. Η απόφαση του σηματοδοτεί την έναρξη μιας μεταβατικής περιόδου και είναι σημαντικό αυτή η διαδικασία να διεξαχθεί με τάξη και υπευθυνότητα. Θα θέσω υποψηφιότητα στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας», δήλωσε μέσω του X ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος εξελέγη βουλευτής την περασμένη Πέμπτη και θεωρείται φαβορί για να αντικαταστήσει τον Κιρ Στάρμερ επικεφαλής του Εργατικού Κόμματος και ταυτόχρονα στη Ντάουνινγκ Στριτ.

Το μόνο άλλο στέλεχος των Εργατικών που είχε δηλώσει την υποψηφιότητά του, ο Γουές Στρίτινγκ, του προσέφερε την υποστήριξή του. «Μπορούμε να σηκώσουμε τα μανίκια και να τον βοηθήσουμε να θέσει σε εφαρμογή την αλλαγή που έχουν ανάγκη το κόμμα μας και η χώρα μας. Αυτή είναι η επιλογή που κάνω και ελπίζω πως όλοι θα υποστηρίξουν επίσης τον Άντι», έγραψε σε επιστολή του, την οποία ανήρτησε στο X.

Ο Στρίτινγκ, ο οποίος παραιτήθηκε τον Μάιο από την κυβέρνηση Στάρμερ, είχε προηγουμένως ανακοινώσει πως θα είναι υποψήφιος σε οποιαδήποτε αναμέτρηση για την πρωθυπουργία.

Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του από την ηγεσία των Εργατικών, με τον νέο επικεφαλής του κόμματος να αναμένεται να έχει οριστεί πριν από τον Σεπτέμβριο, όταν το κοινοβούλιο ξεκινά ξανά τις εργασίες του μετά το καλοκαίρι, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο ώστε η χώρα να αποκτήσει τον έβδομο πρωθυπουργό της σε διάστημα 10 ετών.

Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ

Ο Άντι Μπέρναμ εξελέγη στο βρετανικό κοινοβούλιο ως βουλευτής των Εργατικών, σε μια εκλογική περιφέρεια του Λανκασάιρ, και έχει τέτοια δυναμική που μπορεί να αμφισβητήσει τον Σερ Κιρ Στάρμερ για την πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πριν εκλεγεί στο κοινοβούλιο, ο Μπέρναμ ήταν δήμαρχος της ευρύτερης περιοχής του Μάντσεστερ. Η πορεία του ως Εργατικού δημάρχου αυτής της σημαντικής πόλης αποτέλεσε πηγή αισιοδοξίας για πολλούς υποστηρικτές του κόμματος κατά τη διάρκεια των ετών της Συντηρητικής διακυβέρνησης, αλλά και στη διάρκεια της μάλλον άχρωμης ηγεσίας του Στάρμερ, ο οποίος του απέτρεψε τη συμμετοχή σε αναπληρωματική εκλογή τον Μάρτιο.

Ωστόσο, η κακή επίδοση των Εργατικών στις τοπικές εκλογές της Αγγλίας τον Μάιο, καθώς και στη Σκωτία και την Ουαλία, προκάλεσε κρίση ηγεσίας.

Ο Μπέρναμ θεωρεί ότι ο τρόπος για να ηττηθεί το Reform δεν είναι η αντιγραφή των πολιτικών και της ρητορικής του, όπως επιχείρησε ο Στάρμερ με την αμφιλεγόμενη ομιλία του «Νησί των Ξένων» το 2025. Πιστεύει ότι η παροχή αποτελεσματικών τοπικών υπηρεσιών, που βελτιώνουν άμεσα τη ζωή των πολιτών, θα είναι το κλειδί για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση των Εργατικών.

Για τον λόγο αυτό, η εμπειρία του από την ενοποίηση του συστήματος μεταφορών του Μάντσεστερ θεωρείται πρότυπο για το τι θα μπορούσε να επιτευχθεί σε εθνικό επίπεδο.

Παρότι η διοίκηση μιας πόλης όπως το Μάντσεστερ – ακόμη και με δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές ομάδες – είναι αναμφίβολα ευκολότερη από τη διακυβέρνηση ολόκληρου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μετά την εκλογική ήττα των Εργατικών το 2010, ο Μπέρναμ διεκδίκησε για πρώτη φορά την ηγεσία του κόμματος, αλλά ηττήθηκε από τον Εντ Μίλιμπαντ. Πέντε χρόνια αργότερα επιχείρησε ξανά να φτάσει στην κορυφή, αυτή τη φορά όμως ηττήθηκε από τον Τζέρεμι Κόρμπιν.

Μια δεκαετία χάους

Η παραίτηση του Στάρμερ ανοίγει τον δρόμο ώστε η χώρα να αποκτήσει τον έβδομο πρωθυπουργό της σε διάστημα 10 ετών.

Το χάος χρονολογείται από το δημοψήφισμα του Brexit, από το οποίο αύριο, Τρίτη, συμπληρώνονται 10 χρόνια.

Στα έτη που ακολούθησαν το δημοψήφισμα, η Βρετανία προσπάθησε να χαράξει το δικό της μονοπάτι αλλά πάσχισε να ενισχύσει την οικονομία της σε μια περίοδο αυξανόμενης γεωπολιτκής αστάθειας.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016: ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΨΗΦΙΖΕΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ BREXIT, Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΜΕΡΟΝ ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ

Οι Βρετανοί προκάλεσαν παγκόσμιο σοκ καθώς τάχθηκαν σε ποσοστό 52% προς 48% υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντας τέλος σε μια ένωση άνω των 40 ετών και βυθίζοντας τη χώρα στη μεγαλύτερη πολιτική της κρίση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Συντηρητικό πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον παραιτείται και το κόμμα επιλέγει τη Τερέζα Μέι ως διάδοχό του.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017: ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΩΡΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΥΡΝΑΕΙ ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ

Η Μέι, συγκεντρώνοντας υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις και επιδιώκοντας μεγαλύτερη πλειοψηφία στη Βουλή για να μπορεί να περάσει τη νομοθεσία του Brexit, προκηρύσσει πρόωρες εκλογές. Οι Συντηρητικοί χάνουν την πλειοψηφία και σχηματίζουν κυβέρνηση ύστερα από συμφωνία με το βορειοϊρλανδικό, φιλοβρετανικό Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα (DUP).

MAΪΟΣ 2019: ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΤΟΥ BREXIT, Η ΜΕΪ ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΤΖΟΝΣΟΝ

Η Μέι παραιτείται αφότου απέτυχε να λύσει το κοινοβουλευτικό αδιέξοδο για το πώς θα πρέπει η Βρετανία να αποχωρήσει από την ΕΕ. Ο Μπόρις Τζόνσον, ένα από τα βασικά πρόσωπα της εκστρατείας υπέρ του Brexit, κερδίζει την αναμέτρηση εντός του Συντηρητικού Κόμματος για να τη διαδεχθεί.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019: Ο ΤΖΟΝΣΟΝ ΟΔΗΓΕΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΥΣ ΣΕ ΣΑΡΩΤΙΚΗ ΝΙΚΗ

Με το κοινοβούλιο να έχει παραλύσει λόγω του Brexit, ο Τζόνσον προκηρύσσει πρόωρες εκλογές. Πραγματοποιώντας εκστρατεία με το σύνθημα "Get Brexit Done", οδηγεί τους Συντηρητικούς στη μεγαλύτερη εκλογική τους νίκη από τη σαρωτική νίκη της Μάργκαρετ Θάτσερ το 1987.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020: ΤΟ BREXIT ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ

Ο Τζόνσον χρησιμοποιεί την εντολή που του δόθηκε για να περάσει τη συμφωνία του Brexit από το κοινοβούλιο και τις Βρυξέλλες. Η Βρετανία αποχωρεί από την ΕΕ στις 31 Ιανουαρίου 2020 και γίνεται έτσι η πρώτη χώρα που εγκαταλείπει την ένωση.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2022: ΑΠΟΠΟΜΠΗ ΤΖΟΝΣΟΝ

Ο Τζόνσον ηγείται της Βρετανίας στη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19 --κάποια στιγμή νοσηλεύθηκε και ο ίδιος με συμπτώματα της νόσου-- αλλά μια μακρά λίστα σκανδάλων και λαθών αποδείχθηκαν υπερβολικά πολλά και ο ίδιος αποχωρεί ύστερα από ανταρσία υπουργών του.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022: Η ΧΑΩΔΗΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΣ

Η Λιζ Τρας κέρδισε τον Ρίσι Σούνακ στην αναμέτρηση για την ανάδειξη του διαδόχου του Τζονσον. Ο αμφιλεγόμενος ‘μίνι προϋπολογισμός’ της τρόμαξε τις χρηματοπιστωτικές αγορές, οδηγώντας το κόστος δανεισμού σε άλμα και αμαυρώνοντας περαιτέρω τη φήμη της Βρετανίας σε ό,τι αφορά την πολιτική και δημοσιονομική σταθερότητα. Άντεξε μόλις 44 ημέρες πριν ανακοινώσει την παραίτησή της.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022: Ο ΣΟΥΝΑΚ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο Σούνακ αναλαμβάνει ως ο τρίτος πρωθυπουργός της Βρετανίας μέσα σε τρεις μήνες, δεσμευόμενος να αποκαταστήσει τη σταθερότητα της κυβέρνησης. Αναλαμβάνει πέντε βασικές δεσμεύσεις που επικεντρώνονται στην οικονομία, την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και τη βελτίωση του συστήματος υγείας. Τον Φεβρουάριο του 2023, ο Σούνακ πετυχαίνει συμφωνία με την ΕΕ για τους κανόνες του εμπορίου για τη Βόρεια Ιρλανδία, βελτιώνοντας τις σχέσεις με την ένωση.

ΜΑΪΟΣ 2024: Ο ΣΟΥΝΑΚ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ενώ υπολείπεται του Εργατικού Κόμαμτος κατά περίπου 20 μονάδες στις δημοσκοπήσεις, ο Σούνακ προκηρύσσει εκλογές για τις 4 Ιουλίου.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2024: Ο ΣΤΑΡΜΕΡ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

«Είπαμε ότι θα δώσουμε τέλος στο χάος και θα το κάνουμε», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ, ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, σε υποστηρικτές του στις 5 Ιουλίου 2024, ύστερα από σαρωτική νίκη αλλά με το μικρότερο ποσοστό ψήφων από οποιαδήποτε κυβέρνηση πλειοψηφίας στη σύγχρονη ιστορία.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024: Ο ΣΤΑΡΜΕΡ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ «ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΘΑ ΕΠΙΔΕΙΝΩΘΟΥΝ»

Ο Στάρμερ προειδοποιεί για την κατάσταση των δημόσιων οικονομικών, δηλώνοντας ότι το Εργατικό Κόμμα έχει κληρονομήσει «μια οικονομική μαύρη τρύπα» και λέει στους ψηφοφόρους ότι «τα πράγματα θα επιδεινωθούν πριν γίνουν καλύτερα».

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024: Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

Η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς ανακοινώνει αυξήσεις φόρων ύψους 40 δισεκ. λιρών (52,76 δισεκ. δολαρίων) τον χρόνο, κυρίως με την αύξηση των εργοδοτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, ανεβάζοντας το φορολογικό βάρος στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί εν καιρώ ειρήνης και προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τις επιχειρήσεις.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025: ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΤΟ REFORM UK ΤΟΥ ΝΑΪΤΖΕΛ ΦΑΡΑΤΖ

Το δεξιό, αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK ξεπερνά τους Εργατικούς σε πανεθνική δημοσκόπηση για πρώτη φορά. Το Reform UK, υπό την ηγεσία του Νάϊτζελ Φάρατζ, βρίσκεται έκτοτε στην κορυφή των δημοσκοπήσεων.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2025: ΟΙ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΣΤΑΡΜΕΡ ΣΕ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο Στάρμερ αναγκάζεται να υπαναχωρήσει στα σχέδιά του να περικόψει τον προϋπολογισμό πρόνοιας της Βρετανίας ύστερα από απειλές δικών του βουλευτών να καταψηφίσουν το σχέδιο.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026: ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΑΝΤΕΛΣΟΝ

Η πίεση στον Στάρμερ αυξάνεται σχετικά με τον διορισμό από τον ίδιο του Πίτερ Μάντελσον ως πρεσβευτού της Βρετανίας στην Ουάσινγκτον. Ο Μάντελσον στη συνέχεια αποπέμφθηκε λόγω της σχέσης του με τον αποβιώσαντα, καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν.

ΜΑΪΟΣ 2026: ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Το Εργατικό Κόμμα υφίσταται βαριές απώλειες στις τοπικές εκλογές στην Αγγλίας και τις εκλογές για τα κοινοβούλια της Σκοτίας και της Ουαλίας, βαθαίνοντας τα ερωτήματα για την ικανότητα του Στάρμερ να κυβερνά, με το Reform UK να είναι αυτό που ωφελείται περισσότερο.

ΜΑΪΟΣ 2026: Ο ΓΟΥΕΣ ΣΤΡΙΤΙΝΓΚ ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ παραιτείται δηλώνοντας ότι έχασε την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Στάρμερ και ζητά αναμέτρηση για την ανάδειξη ηγεσίας, στην οποία δήλωσε ότι ήλπιζε να συμμετάσχει.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2026: ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΖΟΝ ΧΙΛΙ

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χιλι παραιτείται ύστερα από διαμάχη μηνών για τις αμυντικές δαπάνες, κατηγορώντας τον Στάρμερ ότι δεν κατάφερε να διαθέσει τα χρήματα που χρειάζονται για να μείνει η χώρα ασφαλής απέναντι σε κλιμακούμενες απειλές

ΙΟΥΝΙΟΣ 2026: Ο ΑΝΤΙ ΜΠΕΡΝΑΜ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΤΟ REFORM UK

Ο δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ κερδίζει σε εκλογές στη βόρεια Αγγλία, για την αναπλήρωση έδρας στο κοινοβούλιο, νικώντας κατά κράτος το Reform UK στη διαδικασία αυτή, κάτι που του επέτρεψε να επιστρέψει στο Γουέστμίνστερ, αίροντας έτσι ένα βασικό εμπόδιο στην διαδικασία διεκδίκησης ηγεσίας έναντι του Στάρμερ.