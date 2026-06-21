Κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν στην Ελβετία: Καμία συμφωνία δεν είναι δυνατή χωρίς ειρήνη στον Λίβανο, προειδοποιεί η Τεχεράνη

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Κλειστά τα Στενά του Ορμούζ μέχρι νεωτέρας

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι η κατάσταση στον Λίβανο θα είναι το «βασικό» θέμα των συνομιλιών με τις ΗΠΑ που ξεκινούν σήμερα στην Ελβετία, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna. .

«Το σιωνιστικό καθεστώς συνεχίζει να παραβιάζει τις δεσμεύσεις του για τον Λίβανο. Αυτό θα είναι το βασικό θέμα των σημερινών συνομιλιών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ προσθέτοντας ότι η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν και οι εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου θα συζητηθούν επίσης.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ⁠Fars μετέδωσε επικαλούμενο στρατιωτική πηγή ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά και ότι το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης δεν έχει εκδώσει άδειες για την διέλευση κανενός πλοίου μέχρι νεωτέρας.

Το σώμα των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε χθες το κλείσιμο του Ορμούζ αφού η Τεχεράνη κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβιάζει την εκεχειρία που συμφωνήθηκε ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζοντας τις εχθροπραξίες στον Λίβανο και τις ΗΠΑ ότι δεν τηρούν την δέσμευσή τους να αναγκάσουν το Ισραήλ να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός.

Το Ιράν προειδοποιεί ότι καμία συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι δυνατή χωρίς ειρήνη στον Λίβανο, λίγες ημέρες μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στην Μέση Ανατολή.

«Χωρίς την εφαρμογή των όρων αυτών - κυρίως της ρήτρας 1 (που προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου) - δεν είναι δυνατόν να εισέλθουμε στην φάση της διαπραγμάτευσης για τελική συμφωνία», έγραψε στο Χ ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

Το πρωτόκολλο συμφωνίας προβλέπει περίοδο 60 ημερών διαπραγμάτευσης για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και την άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν πριν από την κατάληψη σε οριστική ειρηνευτική συμφωνία.

Τι προβλέπει το μνημόνιο κατανόησης (MoU) μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν οι ΗΠΑ και το Ιράν προβλέπει την «άμεση και μόνιμη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου», με τις δύο πλευρές να δεσμεύονται ότι δεν θα προχωρήσουν σε πολεμικές ή άλλες στρατιωτικές ενέργειες η μία εναντίον της άλλης.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον δεσμεύεται να ξεκινήσει την άρση του ναυτικού αποκλεισμού και να προχωρήσει στη σταδιακή κατάργηση του εμπάργκο, ενώ η Τεχεράνη αναλαμβάνει να διασφαλίσει την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την επιβολή τελών για διάστημα 60 ημερών.

Στο ενεργειακό πεδίο, οι ΗΠΑ συμφωνούν να χορηγήσουν εξαιρέσεις που θα επιτρέπουν την εξαγωγή ιρανικού αργού πετρελαίου, πετρελαϊκών προϊόντων και παραγώγων τους, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία άρσης των κυρώσεων.