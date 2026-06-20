Πανικός στη Δομινικανή Δημοκρατία: Φωτιά σε παραθαλάσσιο ξενoδοχείο – Μια Ιταλίδα νεκρή

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Απομακρύνθηκαν από την περιοχή 1.700 τουρίστες

Σαρανταεξάχρονη Ιταλίδα έχασε τη ζωή της και σχεδόν 1.700 τουρίστες χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα εξαιτίας εκτεταμένης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε παραθαλάσσιο ξενοδοχείο στην Μπαγιαΐμπε, στο νοτιοανατολικό άκρο της Δομινικανής Δημοκρατίας, ανακοίνωσαν οι αρχές του κράτους της Καραϊβικής χθες Παρασκευή.

Η Φραντσέσκα Βαλεντίνο, από την πόλη Καζέρτα, έχασε τη ζωή της εξαιτίας της πυρκαγιάς στο ξενοδοχείο Viva Wyndham ⁠Dominicus ⁠Beach, ανέφερε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων DAEH.

Άλλοι τρεις άνθρωποι διακομίστηκαν σε κέντρα υγείας, ενώ άλλοι έξι δέχτηκαν ιατρικές περιποιήσεις επιτόπου, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ανάμεσα στους ανθρώπους που χρειάστηκαν ιατρικές φροντίδες ήταν επισκέπτες, πελάτες του ξενοδοχείου και διασώστες.

Σε βίντεο που μεταδόθηκαν από μέσα ενημέρωσης της χώρας εικονίζεται νέφος καπνού να αναδίδεται από το ξενοδοχείο, η στέγη του οποίου ήταν εν μέρει φτιαγμένη από αχυρένια ψάθα.

A massive fire broke out at the Viva Dominicus Bayahíbe hotel in La Altagracia, Dominican Republic today. No word on injuries or cause… pic.twitter.com/EO7dhL6Y5u — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 19, 2026

Κατά τα πρώτα στοιχεία, «η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα, εξαιτίας της εύφλεκτης φύσης τμημάτων της οροφής» και των «ανέμων», ανέφερε το κέντρο επιχειρήσεων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (COE) της Δομινικανής Δημοκρατίας.

Η Wyndham Hotels and Resorts, εταιρεία με 8.400 ξενοδοχεία που λειτουργούν με δικαιόχρηση σε όλο τον κόσμο, δεν απάντησε αμέσως όταν το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς της ζήτησε να σχολιάσει.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο· διενεργείται έρευνα για τα αίτια, σημείωσε το COE. Οι πελάτες του ξενοδοχείου μεταφέρθηκαν σε κοντινές μονάδες. Το Viva Wyndham Dominicus Palace, μέρος της ίδιας αλυσίδας, δεν υπέστη ζημιά, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Γνωστή για τις παραλίες της με καθαρά νερά και λευκή άμμο, η Δομινικανή Δημοκρατία χαρακτηρίζεται το τρέχον διάστημα ο κορυφαίος προορισμός τουριστών στην Καραϊβική· υποδέχτηκε κάπου 5,6 εκατομμύρια επισκέπτες μέσα στους πρώτους πέντε μήνες της τρέχουσας χρονιάς.