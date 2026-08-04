Χιλιάδες τιφόζι για το τελευταίο «αντίο» στον Φράνκο Μπαρέζι στο Μιλάνο – Δείτε εικόνες

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Ο θρυλικός λίμπερο της Μίλαν και της εθνικής Ιταλίας έφυγε από την ζωή σε ηλικία 66 ετών

Χιλιάδες φίλαθλοι, μαζί με σπουδαίες προσωπικότητες του ιταλικού και του διεθνούς ποδοσφαίρου, έδωσαν την Τρίτη (4/8) το «παρών» στην κηδεία του θρυλικού αρχηγού και αμυντικού της Μίλαν, Φράνκο Μπαρέζι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την περασμένη Παρασκευή (31/7) σε ηλικία 66 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στη Βασιλική του Αγίου Αμβροσίου στο Μιλάνο, παρουσία πολλών παλαιών συμπαικτών του, μεταξύ των οποίων οι Πάολο Μαλντίνι, Ρομπέρτο Μπάτζιο και Αλεσάντρο «Μπίλι» Κοστακούρτα, καθώς και εκπροσώπων της Μίλαν, που απέτισαν φόρο τιμής στον εμβληματικό αρχηγό των «ροσονέρι».

Έξω από τη βασιλική είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες φίλαθλοι της Μίλαν, κρατώντας σημαίες, κασκόλ και φανέλες με το ιστορικό Νο6, ενώ σε πανό αναγραφόταν το μήνυμα «Ciao Capitano» («Αντίο, αρχηγέ»).

«Η αφοσίωσή του στην οικογένεια της Μίλαν, αλλά και συνολικά στο ποδόσφαιρο, ήταν ο λόγος που τον αγαπούσαν όλοι», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Αθλητισμού, Αντρέα Αμπόντι, σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης. Στεφάνια απέστειλαν, μεταξύ άλλων, η FIFA και η Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Μπαρέζι κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο με την Ιταλία το 1982, ενώ αγωνίστηκε και στον τελικό του Μουντιάλ του 1994. Ως αρχηγός της Μίλαν τη δεκαετία του 1980 και του 1990 πανηγύρισε τρία Κύπελλα Πρωταθλητριών/Champions League και έξι πρωταθλήματα Ιταλίας.

Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 1997, έχοντας καταγράψει 719 συμμετοχές με τη φανέλα της Μίλαν, επίδοση που ξεπέρασε μόνο ο Πάολο Μαλντίνι.

Η Μίλαν δεν έχει ανακοινώσει την αιτία του θανάτου του. Είναι γνωστό πάντως ότι τον Αύγουστο του 2025 είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όζου στον πνεύμονα, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.