Ο Τζόλης «συστήθηκε» στο αγγλικό ποδόσφαιρο: Το πρώτο του γκολ με την Άρσεναλ

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Όλος ο βρετανικός Τύπος αποθέωσε τον διεθνή Έλληνα μεσοεπιθετικό

Καλύτερη «εισαγωγή» δεν θα μπορούσε να φανταστεί ο Χρήστος Τζόλης στον «μαγικό» κόσμο του αγγλικού ποδοσφαίρου. Ο διεθνής εξτρέμ, έχει αρχίσει ήδη να «ξετρελαίνει» όχι μόνο τους φίλους της Άρσεναλ, αλλά κι όλο το αγγλικό κοινό πραγματοποιώντας ένα εξαιρετικό ντεμπούτο το βράδυ του Σαββάτου (1/8) στο εμφατικό 4-1 των πρωταθλητών Αγγλίας απέναντι στην Τζιρόνα.

Ο Τζόλης σημείωσε το 2-0 στο 30’ με την... αγαπημένη του κίνηση, ξεκινώντας από αριστερά και «μπαίνοντας» στην αντίπαλη περιοχή με διαγώνια κίνηση, πριν «πιάσει» ένα υπέροχο πλασέ που κατέληξε στη γωνία των διχτύων.

Όλος ο βρετανικός Τύπος αποθέωσε τον διεθνή Έλληνα μεσοεπιθετικό, επισημαίνοντας προς τη διοίκηση της Άρσεναλ πως δεν υπάρχει λόγος να κινηθεί και να ξοδέψει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον Βινίσιους απ’ τη Ρεάλ Μαδρίτης, απ’ την στιγμή που ο Τζόλης δείχνει ήδη ότι μπορεί να «σηκώσει» το βάρος της θέσης και των απαιτήσεων.

«Γιατί να ξοδευτούν εκατομμύρια για τον Βινίσιους όταν ο Τζόλης δείχνει έτοιμος να ηγηθεί στην επίθεση της Άρσεναλ;», έγραψε η «SUN», ενώ το BBC, δεν ήταν φειδωλό στην αναφορά του για τον Έλληνα άσο: «Ο Χρήστος Τζόλης έδωσε στους φιλάθλους της Άρσεναλ μια πρώτη γεύση από όσα μπορεί να προσφέρει, καθώς σκόραρε στην πρώτη του συμμετοχή με τους Κανονιέρηδες στη νίκη επί της Τζιρόνα, στο εναρκτήριο φιλικό προετοιμασίας της ομάδας.

Ο διεθνής Έλληνας αποκτήθηκε για να καλύψει το κενό του Λεάντρο Τροσάρ, μετά τη μεταγραφή του τελευταίου στην Μπεσίκτας, ολοκληρώνοντας τη μετακίνησή του στο βόρειο Λονδίνο έναντι 34 εκατομμυρίων λιρών από τη βελγική Κλαμπ Μπριζ. Ο 24χρονος Τζόλης πέρασε με εξαιρετική ενέργεια τον Αρνάου Μαρτίνεθ και, στο 30ό λεπτό, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με χαμηλό σουτ, το οποίο κατέληξε στη γωνία της εστίας έπειτα και από μια μικρή κόντρα».

Η δε «Daily Mail» έγραψε στον δικό της τίτλο για το φιλικό της Άρσεναλ πως «Ο Χρήστος Τζόλης έκλεψε την παράσταση». Οι πρώτες αντιδράσεις στην Αγγλία είναι άκρως θετικές για τον 24χρονο άσο, καθώς φίλαθλοι και αναλυτές εκθειάζουν την ποιότητά του, την ένταση στο παιχνίδι του και την πίεση που ασκεί στους αντιπάλους, υποστηρίζοντας πως τα χρήματα που δαπάνησε η Άρσεναλ για την απόκτησή του αποδεικνύονται ήδη εξαιρετική επένδυση.

Αντίστοιχα επαινετικά ήταν και τα λόγια του προπονητή της Άρσεναλ, Μίκελ Αρτέτα: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος μαζί του. Πρώτα απ' όλα, με τον τρόπο που έχει προσαρμοστεί στην ομάδα. Η σύνδεση που έχει με τους συμπαίκτες του, είναι εντυπωσιακή. Πιστεύω ότι θα λατρέψετε όλοι αυτόν τον παίκτη. Είναι πολύ ευθύς ποδοσφαιριστής και δεν χάνει την μπάλα από τα μάτια του. Έχει πολλές ομοιότητες με τον Τροσάρ, σε αρκετά πράγματα και κυρίως στους χώρους που μπορεί να δημιουργήσει.

Έπειτα, είναι και η όρεξη που έχει για δουλειά. Είναι αποφασισμένος να αποδείξει την αξία του, σε κάθε προπόνηση. Είναι το όνειρο του να βρίσκεται εδώ και εμείς θέλουμε να τον βοηθήσουμε» τόνισε ο προπονητής των περσινών πρωταθλητών Αγγλίας.

Την ίδια ώρα ο Αρτέτα άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο και για άλλες μεταγραφές τις επόμενες εβδομάδες, με τα βρετανικά ΜΜΕ να διατηρούν στον «αφρό» τις υποθέσεις του Βινίσιους, αλλά και του Βραζιλιάνου μέσου της Νιούκαστλ, Μπρούνο Γκιμαράες. «Προφανώς περιμένουμε να υπάρξουν κινήσεις μέσα στις επόμενες λίγες εβδομάδες», είπε ο Ισπανός, μιλώντας μετά τη φιλική νίκη με 4-1 επί της Τζιρόνα στο πλαίσιο της προετοιμασίας.

«Θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι, όπως όλοι οι υπόλοιποι, και αρκεί να δείτε τη μεταγραφική αγορά, τους αντιπάλους μας και τι κάνουμε εμείς. Δεν πρόκειται να μείνουμε στάσιμοι και είμαστε πολύ φιλόδοξοι σε όσα κάνουμε. Τα περιθώρια είναι πολύ μικρά. Γιατί θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι και το επίπεδο θα ανέβει. Πρέπει να αυξήσουμε τον ανταγωνισμό στο εσωτερικό της ομάδας. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα εντοπίσουμε τα στοιχεία που δεν έχουμε στο ρόστερ».

Η Άρσεναλ θα αρχίσει στις 21 Αυγούστου την υπεράσπιση του τίτλου της στην Premier League, παίζοντας εντός έδρας απέναντι στη νεοφώτιστη Κόβεντρι.