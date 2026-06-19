Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχειρία

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Τίθεται σε ισχύ σήμερα από τις 16:00, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο

Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχειρία που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ σήμερα στις 4 σήμερα το απόγευμα δήλωσε στο Reuters ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

«Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συμφώνησαν σε εκεχειρία», δήλωσε ο αξιωματούχος , προσθέτοντας ότι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Κατάρ κατέληξαν στη συμφωνία αυτή με τη βοήθεια του Ιράν, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Δύο πηγές της Χεζμπολάχ τόνισαν στο Reuters ότι η οργάνωση εφαρμόζει την εκεχειρία.

«Κατανοούμε ότι μετά την ανταλλαγή πυρών νωρίτερα σήμερα, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ βρίσκονται πλέον σε εκεχειρία», τόνισε η πηγή.