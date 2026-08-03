Νέες απειλές Τραμπ προς Ιράν: «Μπορεί να επιλέξει μεταξύ μιας συμφωνίας ή της ολοκληρωτικής παράδοσης»

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Χαρακτήρισε διπρόσωπη την ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, καθώς ισχυρίζεται ότι λένε ψέματα για τις διαπραγματεύσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε σήμερα την ηγεσία του Ιράν «απίστευτα διπρόσωπη» και προειδοποίησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός δεν θα αρθεί παρά μόνο εάν υπάρξει «συμφωνία ή ολοκληρωτική παράδοση».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε ότι η ιρανική ηγεσία είναι «διπρόσωπη» επειδή ζήτησε συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου και στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι δεν διεξάγεται απολύτως καμία διαπραγμάτευση.

«Τίποτα δεν περνάει στο Ιράν, εκτός αν το θέλουμε εμείς και τίποτα δεν θα περάσει, εκτός αν επιτευχθεί συμφωνία ή ολοκληρωτική παράδοση», πρόσθεσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Είτε το Ιράν θέλει να το παραδεχτεί είτε όχι, μιλάμε στην πραγματικότητα για τη λύση ενός προβλήματος που το ίδιο έχει προκαλέσει εδώ και δεκαετίες», ανέφερε ο Τραμπ.

«Τελευταία ευκαιρία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε απόψε ότι «αυτή τη στιγμή» διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι «η τελευταία ευκαιρία» της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες διεξάγονται «κατόπιν αιτήματος της Τεχεράνης».

Νωρίτερα σήμερα, αφού το Ιράν διέψευσε ότι συζητά με τις ΗΠΑ, ο Τραμπ χαρακτήρισε «διπρόσωπη» την ιρανική ηγεσία.

Όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις, απάντησε ότι οι δύο πλευρές συζητούν κατόπιν αιτήματος του Ιράν, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ και άλλων.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι συνομιλίες αφορούν ιδίως το άνοιγμα εκ νέου, ενδεχομένως κατ’ αυτόν «ακόμη και αύριο», των Στενών του Ορμούζ. Επανέλαβε όμως ότι «δεν θα επιτρέψει» στο Ιράν να χρεώνει τέλη στα πλοία που περνούν από τα Στενά.

«Θέλω να δώσω στο Ιράν κάθε τελευταία ευκαιρία πριν από την καρατόμηση» και «ας ελπίσουμε να βάλει μυαλό», πρόσθεσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ακολουθώντας μια συνήθη τακτική από την έναρξη του πολέμου, πριν από πέντε μήνες, ο Τραμπ απείλησε το Ιράν με «μαζικούς βομβαρδισμούς», τους οποίους όμως ανακάλεσε αιφνιδίως την Κυριακή και διαβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη θα ξανάρχιζαν σήμερα Δευτέρα. Ένας εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας είπε ότι το Ιράν «δεν διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή με τις ΗΠΑ» αλλά συζητά με το Ομάν «για την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ».