Τρόμος στην Μόσχα από ουκρανικά drones: Εκτοξεύτηκε καπάκι δεξαμενής από διυλιστήριο πετρελαίου – Μαύρος καπνός σκέπασε τον ουρανό

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Δεκαεπτά άτομα τραυματίστηκαν στην περιφέρεια, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Αντρέι Βορόμπιοφ

Την μεγαλύτερη ουκρανική επίθεση από την έναρξη του πολέμου δέχθηκε η Μόσχα, με σχεδόν 200 drones να χτυπούν στόχους γύρω από τη ρωσική πρωτεύουσα και να δημιουργούν στήλες πυκνού καπνού που υψώνονταν ψηλά στον ουρανό.

Δεκαεπτά άτομα τραυματίστηκαν στην περιφέρεια της Μόσχας, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Αντρέι Βορόμπιοφ.

Σχεδόν 1.000 drones και τέσσερις ουκρανικοί πύραυλοι κρουζ αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν σε ολόκληρη τη χώρα μέσα σε 24 ώρες, σύμφωνα με δηλώσεις του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Μια αποθήκη πετρελαίου χτυπήθηκε στη νότια περιοχή του Ροστόφ, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Την ίδια ώρα, πυρκαγιές ξέσπασαν όταν το διυλιστήριο Καπότνια, στα νοτιοανατολικά της Μόσχας, δέχτηκε επίθεση για τρίτη φορά μέσα σε ένα μήνα και για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα, βαφώντας τον ουρανό μαύρο από τον καπνό. Πολλά βίντεο έδειχναν το καπάκι μιας μεγάλης δεξαμενής αποθήκευσης πετρελαίου να εκτοξεύεται δεκάδες μέτρα στον αέρα από τη δύναμη μιας έκρηξης.

Ένα κοντινό εμπορικό κέντρο και αυτό καιγόταν, σύμφωνα με πληροφορίες, αφού θραύσματα από drone έπεσαν πάνω στο κτίριο, ενώ εκκενώθηκαν αρκετοί πολυώροφοι οικιστικοί πύργοι.

Τα τέσσερα αεροδρόμια της Μόσχας έκλεισαν προσωρινά και περισσότερες από 500 πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν.

Ζελένσκι: Αν η Ουκρανία καεί, θα καεί και η Μόσχα σας

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο χτύπησε για άλλη μια φορά την περιοχή της Μόσχας με «κυρώσεις μακράς εμβέλειας» — ένας ευφημισμός για τις ουκρανικές επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας.

«Είναι καιρός να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος, και η Ρωσία πρέπει να λάβει τα απαραίτητα διπλωματικά μέτρα», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι η μαζική επίθεση με drones ήταν απάντηση στην επίθεση της Ρωσίας την περασμένη εβδομάδα στο Κίεβο, η οποία έβαλε φωτιά σε ένα σημαντικό θρησκευτικό μνημείο.

«Δεν θέλουμε αυτόν τον πόλεμο και ποτέ δεν τον θέλαμε», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Αλλά αν η Ουκρανία καεί, θα καεί και η Μόσχα σας, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Last night, our long-range sanctions once again reached the Moscow region – for the second time this week, the Moscow oil refinery was hit. Targets were also struck in the Rostov region and in temporarily occupied territories of Ukraine. This is a fully justified response to… pic.twitter.com/NhFl4FlT9L — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 18, 2026

Παρόλο που οι τοπικές αρχές σε ολόκληρη τη Ρωσία έχουν απαγορεύσει τη δημοσίευση εικόνων από τις συνέπειες των επιθέσεων με drones, δεκάδες βίντεο αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα, στα οποία φαίνονται drones να πετούν στον ουρανό σε πλήρη ημέρα και εκρήξεις πάνω από βιομηχανικές περιοχές στα προάστια της Μόσχας.

Αποτελεί συνήθη τακτική της Ουκρανίας να εκτοξεύει μεγάλο αριθμό drones αναγνώρισης και παραπλάνησης, προκειμένου να χαρτογραφήσει την πυκνότητα των αεροπορικών αμυντικών συστημάτων και τις ευάλωτες περιοχές, πριν ξεκινήσουν οι κύριες αεροπορικές επιθέσεις.

Πανικός από την επίθεση

Επί τέσσερα και πλέον χρόνια πολέμου, πολιτικοί αναλυτές και εταιρείες δημοσκοπήσεων αναφέρουν ότι πολλοί Ρώσοι έχουν προσπαθήσει να αγνοήσουν την πραγματικότητα του πολέμου —τον οποίο το Κρεμλίνο εξακολουθεί να περιγράφει ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση»— και να συνεχίσουν τη ζωή τους.

Η Μόσχα δέχεται περιοδικά επιθέσεις από drones ήδη από τον Μάιο του 2023, όταν δύο από αυτά έφτασαν μέχρι το ίδιο το Κρεμλίνο, χωρίς όμως να προκαλέσουν ζημιές. Μέχρι τώρα, τέτοιες επιθέσεις δεν είχαν επηρεάσει σχεδόν καθόλου την καθημερινότητα των Ρώσων στη ρωσική πρωτεύουσα των 13 εκατομμυρίων κατοίκων.

Σήμερα ωστόσο σημειώθηκε ιδιαίτερα μεγάλη αναστάτωση σε ολόκληρη την πρωτεύουσα. Οι πτήσεις αναστάλθηκαν σε όλα τα αεροδρόμια της Μόσχας και η κυκλοφορία διακόπηκε στον αυτοκινητόδρομο γύρω από την πόλη, κοντά στο διυλιστήριο. Το αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο, το πιο πολυσύχναστο της Μόσχας, εκκενώθηκε.

Σε διαδικτυακά φόρουμ συζήτησης, ορισμένοι κάτοικοι παραπονέθηκαν για την έλλειψη προειδοποίησης, αναφέροντας ότι δεν ακούστηκαν σειρήνες.

Ένα κανάλι ειδήσεων της Μόσχας μετέδωσε ότι κάτοικοι των προαστίων ανέφεραν ότι μια βροχή είχε αφήσει κηλίδες και λεκέδες πετρελαίου στα αυτοκίνητα και στα περβάζια των παραθύρων.

Ως ένδειξη των ευρύτερων οικονομικών επιπτώσεων των επιθέσεων στην Ουκρανία, τις τελευταίες εβδομάδες έχουν παρουσιαστεί ελλείψεις σε βενζίνη σε ορισμένες περιοχές της Ρωσίας.

Η Ρωσία, ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο και σημαντικός εξαγωγέας πετρελαίου και καυσίμων, αναμένεται να εισάγει καύσιμα δια θαλάσσης αυτό τον μήνα, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν πηγές του κλάδου στο Reuters.

Οι αρχές της Μόσχας δήλωσαν ότι η κατάσταση όσον αφορά τη βενζίνη στην πρωτεύουσα και τα περίχωρά της ήταν «φυσιολογική», ωστόσο η ομοσπονδιακή αρχή αντιμονοπωλιακής εποπτείας ζήτησε από μια μεγάλη εταιρεία να εξηγήσει γιατί αύξησε τις τιμές κατά 19% την περασμένη εβδομάδα για την πιο δημοφιλή ποιότητα βενζίνης.

Για το Κίεβο, η σημασία των επιθέσεων είναι εν μέρει συμβολική. Εικόνες φωτιάς και καταστροφής στη ρωσική πρωτεύουσα διαδόθηκαν ραγδαία στο διαδίκτυο, συχνά συνοδευόμενες από χλευαστικά και ειρωνικά σχόλια εις βάρος της Μόσχας.

Ο Αντρέι Μεντβέντεφ, φιλοκυβερνητικός μπλόγκερ και παρουσιαστής ρωσικής τηλεόρασης, δήλωσε ότι όσοι δημοσίευσαν τέτοιο υλικό θα πρέπει να διωχθούν ποινικά.

«Πριν από λίγες μέρες, κάποιοι ηλίθιοι τράβηξαν και δημοσίευσαν το βίντεο, και ο εχθρός το είδε, το αξιολόγησε και προσάρμοσε την επόμενη επίθεση. Επομένως, όσοι δημοσίευσαν το βίντεο διαπράττουν καθαρή προδοσία», έγραψε ο ίδιος στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram