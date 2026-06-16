Ζελένσκι για την G7: «Τώρα όλοι αναγνωρίζουν ότι ο Πούτιν δεν θέλει να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο»

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Συμμετείχε με βιντεοσύνδεση

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι οι ηγέτες της «Ομάδας των Επτά» (G7) συμφώνησαν στη σύνοδο κορυφής στην Γαλλία στο ότι η Ρωσία δεν κερδίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία και ότι συζήτησαν την επιβολή πρόσθετων κυρώσεων για να αναγκάσουν την Μόσχα να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Μιλώντας μέσω βιντεοσύνδεσης σε συνέντευξη που παραχώρησε στη σύνοδο κορυφής στο πρόγραμμα Reuters NEXT Europe summit in London, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι ηγέτες των κορυφαίων βιομηχανικών χωρών της G7 συζήτησαν την επιβολή πρόσθετων κυρώσεων στις ενεργειακές εξαγωγές της Ρωσίας, στο τραπεζικό της σύστημα και στη στρατιωτική της παραγωγή.

Ο Ζελένσκι είπε ότι οι ηγέτες της G& συζήτησαν επίσης την κατάσταση στο πεδίο της μάχης όπως επίσης και τις πιθανές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα, και τον αντίκτυπο του πολέμου στην οικονομία της Ρωσίας.

«Συμφωνήσαμε ομόφωνα ότι η Ρωσία δεν κερδίζει και ότι χάνει πολλούς ανθρώπους, ότι πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία το συντομότερο δυνατόν και ότι δεν έχει την πρωτοβουλία στα χέρια της», δήλωσε ο Ζελένσκι, σε συνομιλία με την αρχισυντάκτρια του Reuters, Αλεσάντρα Γκαλόνι.

Ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία θα συνεχίσει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) μεγάλου βεληνεκούς και πυραύλους σε ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές, όπως και ότι χρειάζεται να ασκηθεί περισσότερη πολιτική πίεση για να προχωρήσει ο Πούτιν σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Πιστεύω ότι ο Πρόεδρος (Ντόναλντ) Τραμπ μπορεί να το καταφέρει, ίσως μόνο αυτός», είπε αναφερόμενος στον ηγέτη των ΗΠΑ, ο οποίος ήταν μεταξύ των συμμετεχόντων στη σύνοδο κορυφής στη Γαλλία, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Πίεση

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι πολλοί άνθρωποι από το περιβάλλον του Πούτιν ασκούν πίεση στον ηγέτη του Κρεμλίνου να προχωρήσει σε ευρύτερη κινητοποίηση ρωσικών στρατευμάτων, ανεξάρτητα από τις απώλειες στο πεδίο της μάχης. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των απλών Ρώσων έχει καταλάβει ότι η χώρα τους δεν κερδίζει τον πόλεμο.

Η Ρωσία θα αντιμετωπίσει έναν πολύ δύσκολο χειμώνα — εν μέσω της κλιμάκωσης των ουκρανικών επιθέσεων κατά των ενεργειακών υποδομών της — εάν δεν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία μέχρι τότε, ανέφερε.

Ο Ζελένσκι παραδέχτηκε ότι επιθυμεί επίσης να μην υποστεί η Ουκρανία έναν ακόμη σκληρό χειμώνα, αφού οι ρωσικές επιθέσεις κατέστρεψαν τις δικές της ηλεκτρικές υποδομές πέρυσι.

Μια μέρα μετά την επίθεση ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ένα από τα πιο ιστορικά μοναστήρια της Ουκρανίας στο Κίεβο, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι υπήρχε ομόφωνη συναίνεση στο πλαίσιο της G7 ότι η Ρωσία στοχεύει σκόπιμα σε υποδομές πολιτών, προσθέτοντας ότι αυτό σηματοδοτούσε μια αλλαγή στις αντιλήψεις.

«Τώρα όλοι αναγνωρίζουν ότι η Ρωσία, ότι ο Πούτιν, δεν θέλει να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο.»

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο Τραμπ ανταποκρίθηκε πολύ θετικά στο αίτημά του για αύξηση των προμηθειών πυραύλων αντιαεροπορικής άμυνας προς την Ουκρανία.

Αναμένεται να πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον Τραμπ αργότερα σήμερα , στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής.

Η G7 αποτελείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Βρετανία, την Ιταλία και τον Καναδά.