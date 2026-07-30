Η Ρωσία χρησιμοποίησε βορειοκορεάτικο πύραυλο στις φονικές επιθέσεις της στην Ουκρανία

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Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά μέσα στο 2026

Στην ρωσική επίθεση που πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια της νύχτας και η οποία προκάλεσε τον θάνατο μιας ολόκληρης οικογένειας στην ουκρανική πόλη Κριβίχ Ριχ, πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε βορειοκορεάτικος πύραυλος, ανέφεραν δύο πηγές. Πρόκειται για την πρώτη περίπτωση χρήσης ενός τέτοιου όπλου στον πόλεμο εδω και σχεδόν ένα χρόνο.

Η Ρωσία έχει εκτοξεύσει στο παρελθόν πυραύλους της Βόρειας Κορέας εναντίον ουκρανικών στόχων, αλλά η χρήση τους μετά από ένα μακρύ διάστημα υποδηλώνει την ύπαρξη νέου αποθέματος όπλων, που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Μόσχα, καθώς εντείνει τις πυραυλικές επιθέσεις εναντίον της γειτονικής της χώρας, πρόσθεσε μία από τις πηγές, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.