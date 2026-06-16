Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών θεωρεί πιθανό να αρχίσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ρωσία το καλοκαίρι

0

Πιστεύει ότι δεν υπάρχει πλεονέκτημα στο πεδίο με την Ουκρανία

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεπουλ δήλωσε σήμερα ότι υπάρχει πιθανότητα να ξεκινήσουν νέες ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία αυτό το καλοκαίρι, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν εξετάζει σοβαρά αυτή την προοπτική.

Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό RTL/ntv, ο Βάντεφουλ ανέφερε ότι ούτε η Ουκρανία ούτε η Ρωσία διαθέτουν αποφασιστικό στρατιωτικό πλεονέκτημα, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Πιστεύω ότι υπάρχει πλέον η πιθανότητα να ξεκινήσουν οι συνομιλίες αυτό το καλοκαίρι», ανέφερε ο Βάντεπουλ. Αναφερόμενος στον Πούτιν, πρόσθεσε: «Ίσως βρίσκεται πλέον σε ένα στάδιο όπου το εξετάζει σοβαρά».