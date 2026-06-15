Βόρεια Μακεδονία: Συνελήφθη 44χρονος για τον εμπρησμό βουλγαρικών διπλωματικών αυτοκινήτων στα Σκόπια

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Bρίσκονταν σταθμευμένα σε μικρή απόσταση από το κτήριο της πρεσβείας

Η αστυνομία της Βόρειας Μακεδονίας ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός 44χρονου κατοίκου Σκοπίων, ο οποίος φέρεται να είναι ο δράστης του εμπρησμού δύο οχημάτων με βουλγαρικές διπλωματικές πινακίδες, κοντά στην πρεσβεία της Βουλγαρίας στα Σκόπια.

Σε βίντεο που δημοσίευσαν βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης διακρίνεται ένας άνδρας να περιλούζει, σήμερα το μεσημέρι, τα δύο σταθμευμένα οχήματα με εύφλεκτο υλικό και στη συνέχεια να τα πυρπολεί. Τα αυτοκίνητα βρίσκονταν σταθμευμένα σε μικρή απόσταση από το κτήριο της βουλγαρικής πρεσβείας, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

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