Ρήτρα του Ιράν για επιβολή διοδίων στα Στενά του Ορμούζ, προστέθηκε στο κείμενο της συμφωνίας με τις ΗΠΑ – Οι δύο χώρες θα έχουν συνομιλίες στη Ντόχα

0

Στο Ισραήλ επικρίνουν τη συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης

Η Τεχεράνη πρόσθεσε την τελευταία στιγμή στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ ρήτρα που προβλέπει την επιβολή τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες στα στρατηγικά Στενά του Ορμούζ, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Τα τελευταία λεπτά των διαπραγματεύσεων, το κείμενο του μνημονίου κατανόησης τροποποιήθηκε για να τονίσει ξεκάθαρα και απερίφραστα το ζήτημα της ιρανο-ομανικής κυριαρχίας στα Στενά του Ορμούζ», γράφει το Fars επικαλούμενο ανώνυμη πηγή.

«Η χρήση του όρου "ναυτιλιακές υπηρεσίες" (στο τελικό κείμενο) σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαιτήσουν την καταβολή τελών στο Ιράν», διευκρινίζει το πρακτορείο.

Ντόχα

Ουάσινγκτον και Τεχεράνη αναμένεται να στείλουν αντιπροσωπείες στη Ντόχα αυτή την εβδομάδα για προπαρασκευαστικές, έμμεσες συνομιλίες ενόψει της υπογραφής, που είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή στη Γενεύη, μιας συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Ξεχωριστές προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις με κάθε μία από πλευρές θα διεξαχθούν αυτή την εβδομάδα στη Ντόχα, πριν την επίσημη υπογραφή στην Ελβετία και την έναρξη τεχνικών συνομιλιών», δήλωσε στο AFP διπλωμάτης που πρόσκειται στις συνομιλίες, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μεσολαβητές του Κατάρ αποχώρησαν από την Τεχεράνη έπειτα από «17 ώρες έντονων διαπραγματεύσεων», που ξεκίνησαν χθες Κυριακή και κατέληξαν σε συμφωνία.

Αντιδράσεις στο Ισραήλ

Ισραηλινοί αξιωματούχοι, προερχόμενοι από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, επέκριναν σήμερα τη συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες για την ασφάλεια του Ισραήλ.

«Η συμφωνία του Τραμπ δεν μας δεσμεύει (...) δεν είμαστε μέρος αυτής της συμφωνίας. Δεν εγγυάται την ασφάλειά μας», δήλωσε ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός αρμόδιος για την Εθνική Ασφάλεια Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ μέσω του διαύλου του στο Telegram.

«Δεν οφείλουμε να αρκεσθούμε σε τίποτε λιγότερο από τη διάλυση της (φιλοϊρανικής λιβανικής οργάνωσης) Χεζμπολάχ. Δεν οφείλουμε να αποσυρθούμε ούτε εκατοστό από το έδαφος που οι στρατιώτες μας κατέκτησαν και απάλλαξαν από τρομοκρατικές υποδομές (στον Λίβανο)», πρόσθεσε.

Στην αντιπολίτευση, οι επικρίσεις ήταν επίσης πολλές εναντίον αυτής της συμφωνίας. Ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ, κύριος αντίπαλος του Νετανιάχου στις επόμενες εκλογές, δήλωσε ότι η συμφωνία αποτελεί μια «επικίνδυνη καμπή για την ασφάλεια του Ισραήλ», προσθέτοντας ότι «μόνο μια νέα ηγεσία μπορεί να διορθώσει» την κατάσταση αυτή.

Ο Γιαΐρ Γκολάν, ο επικεφαλής του αριστερού κόμματος Οι Δημοκράτες, δήλωσε από την πλευρά του ότι ήταν «ένα κακό πρωινό για το Ισραήλ».

«Σήμερα το πρωί, οι Ισραηλινοί πολίτες ξύπνησαν ανακαλύπτοντας μια συμφωνία που συνήφθη ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, η διαπραγμάτευση της οποίας έγινε ερήμην του Ισραήλ, χωρίς τη συγκατάθεσή του ούτε τη συμετοχή του», δήλωσε ο Γκολάν, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του.

Μολονότι κανένας από τους υπουργούς του Λικούντ, του κόμματος του πρωθυπουργού Νετανιάχου, δεν διατύπωσε άμεσες επικρίσεις εναντίον της συμφωνίας και ενώ ο ίδιος ο Νετανιάχου δεν είχε κάνει γνωστό ότι επρόκειτο να ανακοινωθεί συμφωνία, υπουργοί προερχόμενοι από ακροδεξιά κόμματα επέκριναν τη συμφωνία.

Ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, προσωπικότητα της άκρας δεξιάς, δήλωσε ότι «η συμφωνία με το Ιράν είναι κακή για το Ισραήλ».

«Η κοινή εκστρατεία (των ΗΠΑ και του Ισραήλ) έφερε πολυάριθμες επιτυχίες όσον αφορά την αποδυνάμωση του Ιράν και τα κεκτημένα αυτά δεν ήταν μάταια», δήλωσε ο Σμότριτς μέσω του διαύλου του στο Telegram.

«Θα αναγκαστούμε να συνεχίσουμε μόνοι μας την εκστρατεία για την ανατροπή του καθεστώτος, χρησιμοποιώντας δημιουργικούς τρόπους, και να φροντίσουμε ώστε το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα», πρόσθεσε και ζήτησε να ενισχυθεί η στρατιωτική εκστρατεία στον Λίβανο.

«Στον Λίβανο είναι που θα κριθούμε. Είναι ο δικός μας πόλεμος, είναι οι δικοί μας στρατιώτες, και πρόκειται για την άμεση ασφάλεια των κατοίκων μας του βορρά», τόνισε.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν εξέφρασε σήμερα την ελπίδα ότι μια συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ «θα δώσει οριστικό τέλος» στον πόλεμο με το Ισραήλ και θα ανοίξει μια νέα εποχή σταθερότητας στη χώρα του.

Σε ανακοίνωση, ο αρχηγός του κράτους δήλωσε ότι οι Λιβανέζοι ελπίζουν «αυτές οι συμφωνίες να μεταφραστούν σε απτά μέτρα βάζοντας οριστικό τέλος σε ένα κύκλο βίας και ανοίγοντας τον δρόμο σε μία φάση σταθερότητας, ασφάλειας, ανάκαμψης και ανοικοδόμησης».

Η συμφωνία, για την οποία ο Λίβανος δεν έχει ενημερωθεί επισήμως, προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα στη Μέση Ανατολή.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από την πλευρά τους, ζήτησαν την πλήρη εφαρμογή της προκαταρκτικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης παύσης των εχθροπραξιών και της διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου τονίζεται η σημασία του διαλόγου, της διπλωματίας και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου ύστερα από το αμερικανοϊρανικό μνημόνιο κατανόησης.