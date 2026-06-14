Διαπραγματευτές από το Κατάρ στην Τεχεράνη για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ

0

Στην Αμερική περιμένουν ότι σήμερα θα υπογραφεί

Διαπραγματευτές από το Κατάρ μετέβησαν σήμερα το πρωί στην Τεχεράνη στο πλαίσιο των προσπαθειών για οριστικοποίηση συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση της κατάστασης.

Οι ηγέτες των ΗΠΑ και του Πακιστάν προέβλεψαν ότι σήμερα θα υπογραφεί συμφωνία-πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο η Τεχεράνη έχει διατυπώσει αμφιβολίες για το χρονοδιάγραμμα αυτό, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Περιορισμένης έκτασης κυβερνοεπίθεση προκαλεί προβλήματα στη λειτουργία τεσσάρων τραπεζών

Κυβερνοεπίθεση προκάλεσε προβλήματα στις υπηρεσίες τεσσάρων μεγάλων ιρανικών τραπεζών, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κίνδυνος για δεδομένα πελατών, δήλωσε σήμερα το συμβούλιο συντονισμού χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το συμβούλιο δήλωσε ότι η επίθεση είχε στόχο κοινές υποδομές επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες Bank Melli, Bank ⁠Tejarat, Bank ⁠Saderat και Export Development Bank ⁠of Iran, το οποίο οδήγησε τις τεχνικές υπηρεσίες να εφαρμόσουν προστατευτικά μέτρα, επηρεάζονται προσωρινά κάποιες τραπεζικές υπηρεσίες.

Πρόσθεσε ότι δεν σημειώθηκε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν πελάτες, ούτε διαγράφηκαν δεδομένα.